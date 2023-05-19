“居民健康的守门人”！全国已组建家庭医生团队超42万个

今天（19日）是第13个“世界家庭医生日”，主题是“签而有约 共享健康”。家庭医生并非“私人医生”，我国从2016年开始全面推行家庭医生签约服务，家庭医生签约服务是居民通过与基层医疗卫生机构签订一定期限服务协议的方式，与家庭医生建立长期稳定的契约关系。

截至目前，全国已组建超过42万个家庭医生团队，为签约居民，特别是慢病患者、老年人等重点人群提供医疗卫生服务。国家卫健委要求，到2035年，家庭医生签约服务覆盖率将达到75%以上，基本实现家庭全覆盖。

国家卫健委要求，有序扩大家庭医生队伍，积极引导符合条件的二、三级医院医生加入家庭医生队伍。进一步改善基层医疗卫生机构基础设施和装备条件，提升家庭医生开展常见病、多发病诊疗及慢性病管理能力，拓展康复、医养结合、安宁疗护等服务功能。加强基层医疗卫生机构与二级以上医院用药目录衔接统一，进一步适应签约居民基本用药需求，为符合条件的签约慢性病患者原则上可开具4~12周长期处方。城市医疗集团、县域医共体牵头医院应将一定比例的专家号源、预约检查等医疗资源交由家庭医生管理支配，可给予家庭医生部分预留床位，方便经家庭医生转诊的患者优先就诊、检查、住院。引导签约居民逐步形成到基层医疗卫生机构首诊的就医选择。

创新家庭医生服务模式 提供贴心服务

家庭医生被称为“居民健康的守门人”。近年来，各地创新家庭医生服务模式，为居民提供周到、便捷的医疗护理服务。

天津市组建基层数字健共体，居民通过线上预约，就可获得入户巡诊、更换尿管、静脉采血、伤口护理等58项居家医疗服务。

72岁的天津市民韩先生，前不久刚做了股骨头置换术，每2—3天需要换一次药，这对患者和家属都是极大的难题。线上预约医护人员上门服务，解决了他们一家的燃眉之急。

患者家属 韩女士：现在已经换了四次药了，今天是过来给我父亲做一个拆线。

近3年来，通过“互联网+签约服务”，天津基层医护人员先后为居民提供3.2万余次上门服务。

天津市基层数字健共体护士 张洋洋：目前从平台上来看，像一些静脉采血、更换尿管、更换胃管，还有中医针灸、康复治疗这几项是需求量比较大的。

江苏宜兴为部分诊断明确、行动不便的慢性病患者建立“家庭病床”。94岁的夏美青老人股骨头骨折，手术后肢体功能没能完全恢复，长期卧床，同时还患有阿尔茨海默病等多种疾病，需要定期到医院检查。但由于子女也步入老年，对老人频繁就医力不从心。今年4月，社区为老人建立了“家庭病床”。

宜兴市丁蜀镇卫生院全科医生宗淼：康复师和针灸师都上门来做过康复和针灸，然后我们验了血以后给家属看一下血检报告，让他们自己心里都有数。

为了实现便捷服务，宜兴市为家庭医生服务团队配备了600多个便携式背包。

宜兴市卫生健康委员会党委书记 主任 史中武：让老百姓在家中就能够享受到血尿常规的体检，心电图的检查。

“家庭病床”建床期间产生的医疗费用可纳入医保报销。目前宜兴市18个乡镇（街道）都已开展了“家庭病床”服务。