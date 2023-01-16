上联下动 双向转诊 当好群众健康“守门人”

太阳从河南省卢氏县城边上的山坳升了起来，阳光穿过窗棂，洒进病房。值了一夜班、几乎未眠的卢氏县中医院医共体党委委员、副院长胡代群又开始查房了。

“昨天一天，我们下辖的11家乡镇卫生院转来病人27人，全部办了入院。”胡代群说，卢氏县中医院注册床位560张，一个月来通过外科调整为内科、以老带新等多种方式，将床位扩展到1200张。

560名临床一线人员全部吃住在医院，每天工作18个小时以上……1月15日，记者在卢氏县中医院看到，该院正在展开一场“保健康、防重症、强救治、优服务”的攻坚战。

新冠病毒感染归为“乙类乙管”以来，卢氏县积极发挥医共体“上联下动，双向转诊”的体制优势，坚持“保健康、防重症”，按照基层首诊、双向转诊、分级诊疗、分类收治的原则，形成无症状居家观察，轻症到村（社区）卫生室、乡镇卫生院，重症到县级医院治疗的分级分类诊疗体系，为春运前后可能出现的乡村感染高峰提前布局。

精准服务需要绣花功夫。据介绍，卢氏县人民医院医共体147名家庭医生已签约服务对象15.4万人，对6岁以下儿童、65岁以上老人、孕产妇、有基础性疾病患者建档立卡，定期进行随访，随时接受咨询，一旦患者病情加重，及时指导转诊。

“没想到，我老太婆又闯过了鬼门关，多亏了医生护士！”家住卢氏县范里镇中原村，已90岁高龄的王桂枝，前不久出现胸闷、呼吸困难、嗜睡等症状，在村卫生室家庭医生首诊后，前往范里镇卫生院就医。“可能是重症肺炎，立即转诊！”在转至县中医院后，王桂枝果然确诊为重症肺炎，合并脓毒症、低氧血症。由于转诊及时，治疗得当，王桂枝目前病情稳定，正在康复中。

“卢氏县依托县人民医院和县中医院两家医共体，以乡镇卫生院和村卫生室为载体，将辖区内30余万常住居民全部纳入管理，实行基层首诊负责制；同时，由县人民医院、县中医院向乡镇卫生院派驻呼吸、感染、中医等相关专业医师和院感管理人员150余人，驻点出诊、衔接转诊。”提起当好群众健康“守门人”的“绝活儿”，卢氏县卫健委主任段怀娓娓道来：“我们还充分发挥智慧医疗、远程会诊作用，所有结果均可在10分钟内完成诊断并反馈至各乡镇卫生院。”

“春节眼看就要到了，卢氏大约还有7万人会陆续返乡。这场战役可能要持续到3月底4月初，我们将严阵以待、努力工作，为全县人民保健康。”胡代群坚定地说。（实习记者 孙 越）