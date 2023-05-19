持续推进参保扩面提质 着力推动医保高质量发展

在5月18日国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家医疗保障局局长胡静林及相关负责人介绍“贯彻落实党的二十大重大决策部署 着力推动医保高质量发展”有关情况。

胡静林表示，全民参保是医保事业发展的一项基础性、全局性工作，“国家医保局组建以来，一直高度重视全民参保工作，通过完善政策、优化服务、打通系统、夯实责任，持续推进参保扩面提质”。

综合施策，扩大参保覆盖面

“近年来，我国基本医保参保率一直稳定在95%以上。到去年年底，全国基本医疗保险参保人数达到134592万人，其中职工医保参保人数36243万人，居民医保人数98349万人。”国家医疗保障局副局长施子海指出。

施子海表示，为落实党的二十大提出的“覆盖全民”“扩大社会保险覆盖面”要求，将重点开展四方面工作：

——通过数据比对，提高参保扩面精准性。将建立健全与相关部门数据共享机制，加强数据比对，完善覆盖全民的参保数据库，实现参保信息实时动态查询。同时，去年建成了全国统一的医保信息系统，将依托这一平台，将参保数据比对由省内扩大到全国，筛选出断保漏保人员信息，在剔除重复参保的基础上，推动各省实施精准扩面。

——通过部门联动，提高参保扩面针对性。与教育部门建立沟通协作机制，进一步提高大学生参保率；加强与卫生健康部门合作，用好“出生一件事”这个机制，确保新生儿能够及时参保。同时，进一步做好流动人员和农民工的参保工作。

——通过优化服务，提高参保扩面便利性。加强与税务部门协作，积极推进参保与缴费业务的线上“一网通办”、线下“一厅联办”，为参保人员提供“一站式”服务，方便群众参保缴费。

——通过完善政策，提高参保扩面长效性。将进一步完善居民医保个人缴费机制，推动更多就业人员在就医地、常住地参保，服务支撑人口有序流动，持续推动全民参保高质量发展。

惠民为本，满足群众用药就医需求

医保药品目录管理一直受到社会各界的广泛关注。据统计，现行版国家医保药品目录总数达到2967种，品种已涵盖临床治疗所有领域，广大参保患者临床用药保障需求得到了更好满足。

国家医疗保障局副局长李滔介绍：“国家医保局自组建以来，坚持‘保基本’的定位，持续优化医保药品目录，群众用药保障水平得到显著提升。主要体现在以下几个方面：第一，医保目录实现‘一年一调’，新药更快惠及患者；第二，目录内药品数量明显增加，保障范围不断扩大；第三，狠抓目录药品的落地和配备，药品可及性明显增加；第四，落实国家创新驱动发展战略，支持医药技术创新。”

异地就医报销便利性是群众普遍关心的问题。“国家医保局大力推进跨省异地直接结算，取得了以下四方面进展：群众异地就医住院费用结算更加方便；普通门诊跨省直接结算取得突破；门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算取得进展；异地就医备案服务不断优化。”胡静林表示，“下一步，将进一步落实异地就医结算。一方面加大宣传力度，另一方面继续扩大覆盖范围，推动更多定点医疗机构纳入异地就医联网结算范围，让参保群众在身边就可以享受到便捷的异地就医直接结算服务。同时继续优化备案流程，鼓励更多地区开展自助备案，持续提升直接结算率，方便群众异地就医。”

三医联动，发挥医保基础性作用

胡静林表示，2018年以来，国家医保局坚持系统集成，助力医保、医疗、医药协同发展和治理，“群众享实惠、基金保安全、医院获发展、企业得成长”的多赢局面正在初步形成。

李滔具体介绍，国家医保局成立以来，注重发挥医保在三医联动改革中的基础性作用，促进医疗保障与医疗服务体系、药品供应保障体系的良性互动、协同改革。“一是着力减轻群众就医负担。通过健全完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠等共同发展的医疗保障制度体系，居民个人卫生支出占卫生总费用的比例不断下降。二是促进医疗机构高质量发展。健全医保支付方式和激励约束机制，全面推行以按病种付费为主的多元复合支付方式。三是支持鼓励医药技术创新。通过开展集中带量采购、动态调整医保目录等措施，支持创新药品、器械等快速进入临床，推动医药行业高质量发展。”

李滔表示，下一步，国家医保局将按照党中央、国务院决策部署，继续深入推进医保、医疗、医药协同发展和治理。一方面，推动有为政府和有效市场更好结合。制度化常态化开展集中带量采购，提升完善医药采购平台功能，完善医药服务价格形成机制，深化医药服务供给侧改革。另一方面，推进医保改革与公立医院改革更好协同。支持深化以公益性为导向的公立医院改革，协同推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；支持分级诊疗模式和基层医疗卫生机构健康发展。与此同时，推进医保改革与医药创新相互促进。动态调整医保目录，让新药、新技术及时惠及百姓，协同推进医药产业高质量发展。（本报记者 邱玥 本报通讯员 尹泽人）