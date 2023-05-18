权威部门话开局丨国家医保局：近年来我国基本医保参保率稳定在95%左右

新华社北京5月18日电（记者彭韵佳、顾天成）国家医保局局长胡静林18日在国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上介绍，2018至2022年我国人口参保率稳定在95%左右，农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上。

“5年来，基本医疗保险基金（含生育保险）年度总收入由2.14万亿元增长至3.09万亿元，年度总支出由1.78万亿元增长至2.46万亿元，基金运行平稳，有所结余。”胡静林说，此外，财政每年对居民参保缴费人均补助标准从490元增长至610元。

在减轻群众看病就医负担方面，国家医保局加快医保谈判节奏，推动卡瑞利珠单抗、诺西那生纳等一大批独家品种的抗癌药、罕见病用药以适宜价格纳入医保，加上报销后累计为患者减负超5000亿元；同时，国家组织集采333种药品平均降价超50%，集采心脏支架、人工关节等8种高值医用耗材平均降价超80%，连同地方联盟采购，累计减负约5000亿元；对居民慢性病保障方式进行改革，将高血压、糖尿病门诊用药纳入居民医保保障范围，惠及1.4亿慢病居民；持续打通异地就医瓶颈堵点，跨省异地就医直接结算规模由2018年的131.8万人次增长到2022年的3812.35万人次，增长28倍。

胡静林介绍，针对新冠疫情果断实施“两个确保”政策，并保障新冠疫苗及接种费用，为疫情防控取得重大决定性胜利贡献医保力量。同时，不断扩大长期护理保险试点范围，目前已覆盖49个城市1.69亿人口，惠及195万名失能群众，使他们的生活更有质量、生命更有尊严。

胡静林介绍，总的来看，5年来通过医保、医疗、医药协同发展和治理，“群众享实惠、基金保安全、医院获发展、企业得成长”的多赢局面正在初步形成。下一步，国家医保局将在加强医保基金监管、完善优化医保药品目录管理、推动跨省异地就医直接结算等多方面发力，着力推动医保高质量发展。