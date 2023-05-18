北京：基本医保报销费用全部纳入医疗救助范围

新华社北京5月16日电（记者陈旭）医疗救助体现社会温度。记者16日从北京市医疗保障局获悉，为充分发挥医疗救助托底保障作用，北京市多部门出台政策，进一步健全北京市医疗救助制度，基本医保报销费用全部纳入救助范围，完善因病致贫家庭医疗救助，提高医疗救助支付比例和封顶线，守好不发生因病致贫的底线。

北京市医保局近日会同相关单位，陆续出台了《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》《关于进一步做好因病致贫重病患者家庭医疗救助工作的通知》等医疗救助惠民措施，巩固基本医保、大病保险、医疗救助三重基本制度综合保障体系。

完善因病致贫家庭医疗救助。北京市医保局表示，未享受社会救助的北京市户籍居民及其共同生活的家庭成员，一个自然年度内支出医疗费用，在经医保、保险和救助后，家庭负担的合规医疗费用超过家庭承受能力，基本生活出现严重困难且符合相关因病致贫家庭认定条件的，可享受因病致贫家庭医疗救助，同一自然年度内只可申请一次。

将基本医保报销费用全部纳入医疗救助范围。基本医保报销范围内个人负担的门诊和住院医疗费用，全部纳入医疗救助保障范围。取消重大疾病救助病种限制，将重大疾病救助并入住院救助，同时提高住院救助保障水平。对参加职工医保和居民医保的社会救助对象均予以门诊救助。

提高医疗救助支付比例和封顶线。医疗救助不设起付线，住院救助支付比例由80%提升至85%，全年救助封顶线由8万元提升至16万元；因病致贫家庭全年救助封顶线由8万元提升至15万元，按照3万元（含）以下30%、3万元以上至5万元（含）以下40%、5万元以上50%的比例分段给予医疗救助。全年可减轻医疗救助对象医疗费用负担约3.3亿元。

实行基本医保、大病保险和医疗救助“一站式”即时结算。按照“先保险后救助”的原则，个人自付医疗费用不再扣除单位补充医疗保险和医疗救助金额。参加北京市基本医保的社会救助对象，在基本医保定点医疗机构治疗后，可即时享受医疗救助待遇。