河北“三个1%”提高医保报销比例

本报石家庄4月17日电 （记者史自强）河北省医疗保障局近日印发《关于进一步提高实际报销比例、提升医保经办服务便利化水平的若干措施》，制定了4个方面15项具体工作举措，在全省组织实施“三个1%”行动和医保经办服务能力提升行动，让群众“看好病、少花钱、少跑腿”。

根据措施，今年全省医疗保障局将组织实施“三个1%”行动，进一步提高住院实际报销比例，即：通过扩大目录提高住院实际报销比例1%，通过集中带量采购提高住院实际报销比例1%，通过规范医疗服务行为提高住院实际报销比例1%。

同时，河北将稳步扩大医保报销范围。逐步扩大医用耗材目录和医疗服务项目目录范围，支持中医药传承创新发展，将符合条件的中医及民族医诊疗类医疗服务项目纳入河北省医保目录。

河北将强力推进药品和医用耗材集中带量采购。扩大药品和医用耗材集中带量采购范围，今年落实集中带量采购药品190种、医用耗材50种。及时落实药品和医用耗材集中带量采购中选结果，积极参加京津冀联盟、湖北中成药等跨地区联盟集中带量采购。

此外，河北省将着力提升医保经办服务能力，进一步推动实现省内职工医保关系接续、省内生育待遇申报等医保经办业务更加便捷高效。简化省内职工医保关系转移接续业务经办流程，实现接续业务无感办理，待遇享受无缝衔接。实现省内生育待遇自动申报，参保人无需再单独申请或到参保地医保经办窗口办理。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 13 版）