新场景带来消费好体验

“线下体验，线上下单，进口免税商品隔日寄到家，这种购物方式既轻松又新鲜，真是太方便了！”近日，在位于北京朝阳区香江北路赛特奥特莱斯的“王府井全球购”跨境体验店，消费者陈女士感慨道。

走进体验店，近200平方米的店内陈列着进口美妆、香化、护肤商品，价格从150元至2000元不等。每种商品的价签上都有一个二维码，手机扫码后可以跳转到线上小程序商品页面，并提示由天竺综保区内的跨境仓发货，京津冀地区可实现发货后次日送达。

“新场景既带来了实体店的体验感，又能享受线上购物的价格优惠，进店成交转化率远高于一般实体店。”北京海关所属天竺海关副关长肖国英介绍，由于店里展示的商品均为保税商品，减少了资金占压，企业的经营成本得到大幅降低，可在价格上让利消费者，实现双赢。

为保障商品快进快出，北京海关及时回应企业诉求，有针对性地将审单、查验与放行等环节无缝衔接，确保进口货物第一时间出区。

“政策给力，让我们对未来充满信心。下一步将在全国布局新网点，将线下体验、线上下单、线上直播间等多重营销场景联动。自亮相以来，‘王府井全球购’跨境体验店进店成交转化率达27.3%，势头良好，在跨境电商新赛道上抓住了新机遇。”王府井免税数字零售公司体验店运营负责人李汐岩对免税购物的发展前景十分看好。

在扩内需、促消费的大背景下，国内免税市场蓬勃发展。今年一季度，海口海关共监管离岛免税购物金额169亿元，同比增长14.6%。4月1日起，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式政策。政策落地首月，海口海关共监管“即购即提”免税购物金额3.48亿元，购物件数36.28万件。

专家表示，北京、上海、广州等城市在免税经济方面具备较强的优势。创新消费场景，推动发展免税经济，有利于引导消费回流。同时，也能推动消费升级，带动旅游购物与国际接轨，助推现代服务业转型。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 19 版）