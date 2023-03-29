到海南免税购物更方便了

“没想到一大早就有不少人在门外排队了，正好赶上这个月是我的生日，双倍积分加上各类优惠活动，非常划算。”近日，作为海南行的最后一站，北京游客张淳来到三亚国际免税城，一下子买了不少商品。

据统计，今年前2个月，三亚海关共监管离岛免税销售金额79.78亿元，销售免税品795.95万件，购物人次90.11万人，日均销售超1.3亿元。

为更好满足海南离岛免税市场需求，促进消费增长，3月21日，海关总署、财政部、国家税务总局发布《关于增加海南离岛免税购物“担保即提”和“即购即提”提货方式的公告》（以下简称《公告》），明确自4月1日起，增加海南离岛旅客免税购物提货方式。

此前，海南离岛免税提货方式主要包括离岛自提（在机场、火车站、码头指定区域提货）、邮寄送达、岛内居民返岛提取等，3种提货方式均需在离岛后才能提货。

如今，根据新政策，4月1日起，离岛旅客可对单价超过5万元（含）的免税商品选择“担保即提”提货方式，在向海关提交相当于进境物品进口税的担保后可现场提货。旅客离岛时，由本人主动向海关申请验核尚未启用或消费的免税品，并提交免税品购物凭证和本人有效身份证件或旅行证件。经海关验核，对旅客交验的免税品与购物信息相符的，海关在购物凭证上确认签章。旅客本人实际离岛后，海关退还担保。

《公告》明确，4月1日起，对于单价不超过2万元（不含）的免税品，可按每人每类免税限购的数量要求，选择“即购即提”方式提货。离岛旅客支付货款后可现场提货，离岛环节海关不验核实物。

根据与《公告》同步发布的《允许“即购即提”方式提货的离岛免税商品清单》，剃须刀、化妆品、香水、婴幼儿配方奶粉、太阳眼镜、鞋帽、服装服饰、玩具等15种商品品种被列入其中。该清单还对各商品品种的每人每次离岛限购数进行明确。

专家表示，这次政策优化提升了离岛免税的购物体验，能够进一步激发消费者的免税购物热情，促进海外消费回流，为离岛免税整体市场的销量提升和海南经济增长注入新动力。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 19 版）