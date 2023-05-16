4月建材家居市场旺季行情凸显

图表来源：中国建筑材料流通协会

人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）“4月全国建材家居市场旺季行情凸显，BHI继续延续前期上涨态势，实现同比、环比双增长的同时，刷新了今年BHI指数新高。”中国建筑材料流通协会近日发布的数据显示，全国建材家居景气指数BHI4月份为142.16，环比上涨13.37点，同比上涨26.57点。

另外，全国规模以上建材家居卖场4月销售额为1625.23亿元，环比上涨25.72%，同比上涨60.66%；1-4月累计销售额为4832.18亿元，同比上涨23.30%。

家居是恢复和扩大消费的重点领域之一。中国建筑材料流通协会会长秦占学表示，今年以来，家居行业内需回补显现，建材家居的刚性需求正逐步释放，建材家居产品消费需求韧性较强。

4月，全国房地产市场活跃度有所下降。据中国指数研究院数据显示，2023年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，同比下跌0.07%；环同比涨跌幅均与3月持平。

“4月全国建材家居市场表现与房地产市场出现一定差异。”中国建筑材料流通协会行业研究部分析，本月建材家居消费需求仍然持续释放，市场在一季度基础上进一步回暖。这一方面是由于BHI指数要稍滞后于房地产销售情况，另一方面是当前存量房产再装修的份额在增大，家庭装修这一块儿，已不仅仅依靠新增房产了，这将成为今后发展的一个常态。

分指数来看，本月消费者进店量较上月已经走低，“人气指数”值为173.73，环比下跌22.95，同比上涨4.46。这既说明了建材家居消费行为线上转移已成事实；也说明建材家居消费潜力仍有不足。另一方面，本月“购买力指数”值为86.26，环比上涨25.66，同比上涨31.36，二者对照来看，再次形成“看少买多”的反差，说明本月进店的消费者成交量相对较高，且越来越多的消费者愿意为消费升级和品质体验买单，客单价逐步增长趋势将愈发明显。

另外，本月“经理人信心指数”这一先行指数为181.10点，环比上涨7.28点，同比下跌6.13点，仍位于高位景气区间。

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。今年3月2日，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，消费有“四大金刚”：汽车、家电、家居、餐饮，占消费的四分之一，是恢复和扩大消费的重点领域。

秦占学指出，建材家居行业各产业链需及时抓住当前的政策性发展机遇，顺应居民消费结构升级大趋势，用高质量产品和服务，尽快扭转预期、打开局面。