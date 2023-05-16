拒绝“舌尖上的浪费”

点外卖时点一份菜口味单一，多点一份又吃不完；婚宴上菜品种类多样但鲜少有人能“光盘”……餐饮浪费现象仍存在于人们的日常生活中。近日，记者从国家市场监管总局召开的制止餐饮浪费专项行动新闻发布会上获悉，自今年3月全国开展制止餐饮浪费专项行动以来，餐饮浪费势头得到初步遏制。

“餐饮浪费问题一直存在、时常反复，反浪费不是一朝一夕之功。”市场监管总局食品安全总监王铁汉介绍，专项行动开展以来，企业责任意识明显增强。市场监管总局对头部网络餐饮平台开展防范外卖食品浪费行政指导，要求采取切实措施防止点餐浪费，北京、上海、海南、贵州等指导外卖平台落实细化分量描述、推广“小份菜”等措施。各地市场监管部门组织培训餐饮从业人员271.2万名，发放培训材料302.9万份。

在严格监督执法方面，各地市场监管部门将制止餐饮浪费纳入日常监督检查要点，针对餐饮外卖、婚宴、自助餐、单位食堂等重点环节，加大执法和曝光力度，督促餐饮单位落实主体责任，并开展“随机查餐厅”活动。

专项行动的成效体现在实打实的数据上。截至目前，全国市场监管部门督促250.1万家餐饮单位开展自查自纠，检查200.8万家，整改餐饮浪费问题2.7万余个；办理行政处罚案件8986件，公布典型案例1791件。

随着中国网络餐饮市场规模不断扩大，外卖用户规模快速增长。据统计，截至2022年12月，外卖用户已达5.2亿。“网络餐饮平台一头链接千千万万的商家，一头链接亿万消费者，成为制止餐饮浪费的重要环节。”市场监管总局网监司司长庞锦介绍，市场监管总局充分发挥网络餐饮平台示范引领作用，推动建立健全防范外卖食品浪费长效机制。

“市场监管总局指导网络餐饮平台在点餐、提交订单、完成订单等环节全流程设置适量点餐提醒，进一步加强对消费者的引导。”庞锦介绍，此外，总局还推动平台积极优化餐品供给结构，设置“小份菜”专区大力推广小份饭菜。建立健全正向激励机制，为参与“小份菜”“小份饭”供应的商户提供流量支持，对消费者下单购买“小份菜”“小份饭”等绿色消费行为给予鼓励性补贴。截至目前，美团、饿了么共销售“小份菜”11.99亿份。

市场监管部门还出台法规标准，助力餐饮节约。“坝坝席”是川渝农村地区特有的传统民俗盛宴，为彰显主人的热情好客，往往大操大办。四川省广安市、华蓥市和重庆市合川区三地餐饮行业协会联合发布《农村集体聚餐节约行为规范》团体标准。根据标准前期实施情况估算，三地预计每年在农村集体聚餐中将减少餐饮浪费约26%，其中粮食节约8%，肉类节约14%，蔬果类节约4%。浙江省发布并实施《机关事业单位食堂餐饮节约管理规范》地方标准，以省行政中心为例，经实施评估，食堂泔水垃圾减少2/3、粗加工废弃物减少1/3，日均粮食节约1/5，日均蔬菜节约1/3，全年回收食材边角料达5万余斤。