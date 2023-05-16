建立配套的支付环境 助力医院高质量发展

本报电 （邱煜雯）社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会（海南站）日前在海南省海口市召开。来自各地公立医院的党委书记、院长、行政职能部门负责人、医务人员等共聚一堂，交流探索公立医院高质量发展方向、思路，分享公立医院管理创新的地方实践与示范案例经验。

海南省卫健委副主任、国家卫健委卫生发展研究中心副主任张毓辉表示，中国特色的卫生健康体系是以公立机构为主体的整合型卫生健康服务体系、以社会医疗保险为主体的复合型筹资支付体系，因此公立医院是中国医疗卫生服务体系的提供主体。海南一直非常重视公立医院的改革和发展，按照自贸港的要求和国家改革政策不断推动，整体思路按照“外部充分放权，内部强化管理，强化政府职责”推进。

北京市医疗保险事务管理中心主任、国家医保DRG技术指导组组长郑杰指出，我国医疗市场未来的主旋律是在规范中稳步发展。无序扩张式发展的环境已经结束，高效内涵式发展的时代即将到来，如果不建立配套的支付环境，医院高质量发展将成为空谈。以CHS-DRG为代表的医保新支付方式的出现让市场看到了另一条兑现价值的路径，即在效率中寻求效益。

本次交流会由海南省卫健委指导，人民在线、海南省人民医院主办。为更好地服务健康中国战略、更高质量地输出研究成果，在交流会上，公立医院社会评价研究院专家委员会正式成立，来自全国25个省份的50位业内专家学者担任专家委员。