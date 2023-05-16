加强医疗美容行业监管

本报北京电 （记者孔德晨）近日，国家市场监督管理总局、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家药监局等11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》（简称《指导意见》），就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。

此次出台的《指导意见》坚持保护人民群众生命健康安全底线，明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。

医疗美容兼具医疗属性和消费属性，涉及监管部门多，直接关系人民群众生命健康安全，医疗美容行业持续健康发展更离不开规范高效的行业监管。

《指导意见》着重强调跨部门综合监管，在现有法律法规框架下，从登记管理、资质审核、“证”“照”信息共享、通报会商、联合抽查检查、协同监管、行刑衔接等多个维度同时发力，构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。

《指导意见》明确要求将医疗美容诊疗活动、涉医疗美容经营活动以及医疗美容用药品医疗器械等纳入综合监管重点事项，有助于明确监管重点，保持对行业乱象的监管压力常在。

《指导意见》对加强医疗美容“导购”活动、医疗美容培训活动以及生活美容等关联领域监管作出安排，通过规范医疗美容上下游和相邻行业市场秩序，为医疗美容行业健康有序发展创造更为公平、规范的市场环境。

国家市场监督管理总局相关负责人介绍，《指导意见》要求强化医疗美容行业监管、保持对行业乱象高压严打态势，就是要扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，以监管手段防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象，为依法合规医疗美容机构健康发展提供更为公平、有序的市场环境。

《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，形成以有效监管促进有序发展的良好态势，为持续激发医疗美容行业发展内生动力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。