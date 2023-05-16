屋场贴心会上，周自根给村民讲解保健知识。

周自根走在义诊的路上。

周自根在给村民测量血压。

“老叶，最近身体咋样？”一大早，江西省上栗县洪东村村医周自根就忙碌起来，为村民们进行义诊。

听到熟悉的声音，患有高血压的叶光文很高兴：“多亏了周医生，我的身体已经好多了！”

义诊现场，周自根一边为村民们测血压，一边询问他们最近的身体状况、用药情况。“周医生定期上门给我们做检查，叮嘱我们用药、饮食，特别用心。”今年76岁的村民陈仕华说。

42岁的周自根自幼患有小儿麻痹症，多次治疗后才可以正常行走。自身的经历让他萌生了学习医术、治病救人的想法。2000年，周自根开始在家乡行医，一干就是23年。

2017年，周自根通过了上栗县卫生部门组织的村卫生室负责人聘用考试和测评，成为洪东村卫生所所长。这意味着守护村里乡亲健康的责任，必须担在肩上。于是，除了每天按时坐班，服务前来问诊的村民们，周自根经常利用节假日等空闲时间，上门走访巡诊。

巡诊期间，通过入户走访，周自根为村里的重点人员建立了健康信息明细。此外，周自根还经常向村民宣传医疗政策和健康知识，跟村民们交流谈心，免费送医送药。

过去，村民周新玲对村卫生所的上门健康服务有些抗拒。周自根从其他村民口中得知，周新玲和家人患有听力障碍，与医生之间无法顺利沟通。于是，他专门学习了手语，向周新玲耐心讲解健康服务的内容，并为她的小儿子争取到了免费植入人工耳蜗的机会。

像这样的随访，周自根每年都要进行几百次。他说：“扎根在农村，就是为了服务乡亲。大家健康，就是我最大的幸福。”

以上图片均为本报记者陈斌摄

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 07 版）