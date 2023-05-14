西藏“四链融通”打造藏医药创新体系

对藏医药来说，今年春天可谓喜事连连：西藏自治区藏医院正式挂牌国家中医医学中心（藏医）筹建单位；中国藏药资源库正式启用……

“创建国家中医医学中心（藏医）是党中央推进藏医药事业发展作出的部署。近年来，西藏把聚焦建设世界一流的藏医药研究平台、一流的藏医药大学、一流的藏医药企业、一流的藏医医疗中心作为目标，在藏医药的人才培养、科研攻关、服务能力等方面做了大量卓有成效的工作。可以说，藏医药的春天已经到来！”西藏自治区藏医院院长次仁一见到记者就敞开了心扉。

建设一流藏医药，人才是关键。

“工作后，我怎样才能在理论知识和技能上把自己的能力水平再提高一步？”“到了一个新单位，如何才能快速打开工作局面？”在西藏藏医药大学第30场就业指导会现场，同学们的提问充满朝气和对未来的向往。

“我们的藏医药事业，就是需要这样充满朝气、有进取心的年轻人！”西藏藏医药大学校长米玛深有感触地对记者说，“藏医药以其独特的理论知识和疗效特点流传了上千年。而今，守正创新是当务之急。这背后,需要大量藏医药人才做支撑。作为全国唯一单独设置的藏医药高等院校，这些年，我们通过高等教育、职业培训、师徒传承等举措，累计为全国培养了各层次藏医药人才7000余名……”

企业求贤若渴。西藏一家藏医药公司董事长达娃次仁向记者介绍：“近两年，公司新进大学毕业生有150多人，其中西藏籍高校毕业生占比80％以上，目前，我们在藏医药核心技术自主创新方面，取得了很多新突破，这得益于高水平青年人才源源不断加入。今年，我们又接收了15名西藏藏医药大学的学生实习。这些年轻人的加入，让我们对藏医药的未来更加充满信心！”

“过去，我们进行藏医药研究，常常需要借助区外资源。如今，雄厚的人才储备，让我们有能力开展自主创新。现在，我们拥有国家和自治区级非遗藏医药项目40个。这不，今年，我们正向着特色项目研究攻关发力。”在次仁看来，自治区藏医院的发展变化，是西藏藏医药事业发展的一个缩影。

藏医药壮大，离不开产业支撑。

为此，西藏探索出一条“企业+科研+基地+农户”的融合发展路径，在藏医药发展起来的同时，让从事藏医药产业的群众同步致富。

“我们这里的藏药材种植，全程得到西藏农科院的指导！”在山南市乃东区索珠乡的藏药谷园区，负责人苏益民兴奋地告诉记者，有了专业指导和培训，藏药谷园区先后带动3个合作社参与到藏药材种植产业中，“今年，我们的藏药材种植规模计划扩大到600亩，预计产值200万元，力争让参与藏药材种植的农户人均增收5000元！”

按照西藏自治区的目标，到2025年，将建立起1个国家级藏药材产业园，2个藏药材种植技术研究基地和1个种子种苗繁育基地，全区藏药材种植面积达到2.5万亩，藏医药产业年产值规模达到70亿元。

藏医药可持续发展，需不断创新。

为让藏医药发展拥有永恒动力源，西藏以产业链带动创新链，探索“藏医药+”新模式，推动藏医药与文化、旅游、康养等深度融合。

今年“五一”假期，林芝墨脱巴登村的5栋温泉民宿，游客要提前一个月预订才能住上。村里第一书记王英说：“墨脱藏药浴，可是藏医药的宝藏，祛除人体湿气效果很显著。现在，绿水、青山、藏药浴的组合，成了我们村吸引游客打卡体验的‘法宝’，今年第一季度旅游收益就超过30万元！”

在那曲老年人医养结合中心，记者看到，那曲藏医院的医务人员正在为老人进行药物涂擦等藏医特色医疗服务。“目前中心有老人520名、社会病人906名。我们对接本地藏医院，把藏医药服务优势充分发挥出来，特别受欢迎。”中心负责人索朗卓玛对记者说，“下一步，我们会扩大服务范围，开展藏医药专家巡诊，尽全力满足高海拔地区老年人的养老需求……”

“自治区已作出规划，将着力打造以藏医药研究中心为核心的‘1+N’创新网络体系，让藏医药的‘创新链’‘产业链’‘人才链’‘资金链’四链融通起来。到‘十四五’末，自治区三级藏医医院将发展到7家，二级藏医医院发展到10家！”对未来，西藏自治区卫健委主任格桑玉珍踌躇满志。

（本报记者 杜倩 尕玛多吉 本报见习记者 石永程）