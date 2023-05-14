北京望京阜园：繁华街区中的“阳光客厅”

走出北京地铁望京南站，在商圈和居民小区的高楼大厦间，一片平整的绿色草坪被树木、竹林环绕，仿佛钢筋水泥中的“绿肺”，让人呼吸到自然的气息。这处开放型口袋公园——阜园，位于望京阜荣街中心，于去年8月改建完成，总面积近1万平方米，已经成为周围居民休闲、散步的“阳光客厅”。

改造前，这里曾是一块代征绿地，园内简单种植了草木。由于多年来被围栏和砖墙环绕，周围居民看得见、进不去。

“上下班高峰期，很多人会从附近的小路穿行。以前这里因为有围栏和砖墙，大家路过时还要绕过围墙，不太方便。”一位刚下班的白领李女士告诉记者。

“与相关单位协商后，我们决定开墙透绿，拆掉围栏和围墙。”望京街道办相关负责人说。

拆除围墙、打造多层次林下空间、进行人文艺术性设计……一系列改造措施带来了意想不到的变化，阜园成为能够满足各种需求的绿地空间，让周边居民在社区环境中感受到艺术、文化、自然的交融。

据中央美术学院教授、公园设计者李琳介绍，阜园设计了“前厅后园、一林一廊”的整体空间结构，一侧打造容纳多元活动的“阳光客厅”，另一侧营造花香幽静的林下空间，服务不同人群。

踏入阜园，映入眼帘的便是正中央的圆形草坪，草坪周围设置了木制座椅，不少老人、儿童坐在这里休憩、玩耍。草坪后方，一片竹林将园区东侧城市“阳光客厅”与西侧林下空间分隔开来。漫步在竹林清幽的小径通道，清新的气味扑面而来，仿佛沉浸在大自然的怀抱中。竹林东侧出口外，86米的紫藤长廊蜿蜒伸展，廊架上雕刻的竹主题诗歌为公园增添了文化气息。

刚刚入夜，附近居民李西西来到阜园散步，她告诉记者：“附近都是商业街和居民区，改造后，多了一个绿化好、环境好、空气清新的公园，给大家带来了难得的休闲空间。”

拆墙透绿，为周围居民出行带来便利。阜园建成后，这里升级为步行环境友好、无障碍设施完善的高品质街道，成为连接周边商圈和居民社区的重要廊道。

今年2月召开的北京市园林绿化工作会议透露，今年北京将推进“无界公园”建设，因地制宜拆除20家公园围栏、围挡，增加步道、文体等便民设施。此前，北京市部分区已经开展了相关尝试。公园开放后，周边市民24小时都能入园游览。北京市朝阳区园林绿化局相关负责人表示，公园还将加强与所在地城管、公安等部门的协调联动，组织联合执法，维护良好的游园秩序与环境。 （本报记者 姚亚奇 本报通讯员 尹泽人）