山西稷山：“健康+养老” 安心更暖心

“这里康养环境好，医生护工专业，生活方便。住在楼上，下楼就能体检、看病，想学习有老年大学，还经常组织文化娱乐活动。”午后的阳光洒满院落，走进山西稷山县康宁护理院，医护人员正带领老人们进行娱乐活动，八十多岁的杨世铭老人说在这里生活得舒适惬意。

康宁花园养老小区无障碍通道整洁通畅，医用电梯方便快捷，小区养老服务与护理院医疗资源共享，形成了“医中有养、养中有医、以医带养、公卫助养、智慧促养”的医养结合新格局。

立足县情禀赋和当地实际，山西省稷山县充分发挥医疗资源优势，经过十余年的探索创新，在医疗和养老融合发展中形成了覆盖集中式养老、分散式居家养老的医疗便利服务圈，走出了一条“从无到有、从局部到全覆盖、从单一化服务到多元化服务”的县域医养结合养老服务新路子。目前，稷山县已兴建健康养老机构15个，村级日间照料中心129家，入住老年人1600余人，累计受益老年人达1.56万余人。

近年来，随着经济社会的发展，老年人养老和医疗问题日渐突出。在稷山县，60岁以上老人达62944人，占总人口的近百分之二十。老年人、高龄老人、留守、孤寡老人的生活、照料和健康，直接影响子女的生活工作、就业创业，影响经济发展和社会稳定，成为家庭和社会的一大难题。

发展医养结合养老模式，稷山县优势独特，县中医院、骨髓炎医院等特色专科医院在全国有较强的行业影响力和区域辐射力。2012年，山西省第一家医养结合的稷山康宁护理院创建，依托特有的标准化管理机制和系列化服务模式，成为山西省医养结合示范基地。目前，该院有康养床位190张，已累计接待医养服务的老年人达5900余人次，康宁花园小区居家养老项目容纳住户620户。

经过多年的实践与探索，稷山县已形成高位推动、典型带动、城乡联动、多元驱动、科技撬动的“五动并举”医养结合健康养老服务体系。为了让更多老人享受高质量的医养服务，稷山县城乡联动，将医养结合机构纳入医联体、医共体建设，建立医养协作和“双向转诊”机制，在县、乡镇、农村社区三级构建“医中有养”“分级分类”“医养牵手”嵌入式服务模式，为老年人提供更加便捷的康复护理服务。

智慧赋能医养结合，稷山县把县域医疗信息化建设作为推动医养结合、提升服务作为建设智慧城市的重点。2022年，稷山县政府与“大专家.COM”签订了“MedBrain”医学智慧应用服务合作协议，以每人每年1元的普惠价格，为全县31万名居民购买线上个性化医疗健康服务，建立健康档案，提供慢性病管理服务，实现足不出户即可享受优质医疗资源和健康管理，有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

“党和政府想得太周到了，在养老院花钱少服务好，顿顿饭有人管，有医生给检查身体，儿女没有后顾之忧，能安心在外打工挣钱。”住在太阳乡白家庄玉壁养老院的82岁老人任云庆说。

随着医养结合的不断深入推进，稷山县多元化的健康养老服务，带动2500余人实现就业，人均年收入3万元。截至2022年末，稷山县在本地和外出务工人员增加到5.6万余人，更多劳动力实现了就业增收。（本报记者 李建斌 本报通讯员 杨明有）