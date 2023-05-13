粤港澳携手探路大湾区“跨境养老”

入住广州市南沙区养老院的老人们相互交谈。

中新社记者 陈骥旻摄

在粤港澳大湾区，“跨境养老”正成为一种新趋势。越来越多港澳老年人选择来到广州、深圳、珠海等大湾区内地城市，在绿水青山中享受舒适的退休生活。

今年以来，粤港澳共同发布养老服务“湾区标准”；广州向港澳老年人开放南沙区公办养老机构床位；集养老、医疗等于一体的“澳门新街坊”也即将建成……眼下，粤港澳三地正携手合作，为推动大湾区“跨境养老”高质量发展探路先行。

港澳老年人“中意”大湾区

“我的房间有电视、冰箱，柜子里放满了零食和水果。闲时就会到大厅弹钢琴。”香港居民何锡麒今年92岁，他和妻子在广东省广州市南沙区养老院生活已近4年。说起在南沙养老，夫妇俩赞不绝口：“此前我们在香港对比过多家养老院，最终选择来这里养老，不仅环境好，每月开销也只需2000多元。”

价格合理、配套齐全、服务贴心……何锡麒夫妇居住的养老院正是今年广州南沙探索港澳居民“跨境养老”的首个指定试点。在占地约1.3万平方米的院区里，医务室、康复室、阅读室等配套设施一应俱全，宽敞的房间内还配有独立洗手间、呼叫系统和无障碍适老化家具。

“我们养老院不仅注重长者的日常起居和养护服务，还会提供多种娱乐活动和文化课程，如书法、音乐、绘画等，为长者带来更多的生活乐趣和文化体验。”广州市南沙区养老院院长卢永红介绍，目前养老院已接到许多港澳长者的入住咨询，希望能为他们营造家的氛围，在这里享受幸福的退休生活。

除了入住养老院，不少港澳老人也选择在大湾区内地城市“居家养老”。今年70多岁的马老伯是香港人，目前和老伴在广州海珠定居养老。他表示，广州有着“花城”的美誉，空气和居住条件都很好，各种生活配套设施也很方便。“我们每天都去附近的茶楼吃早茶，晚上和街坊邻居到公园散散步、聊聊天，这样的退休生活，香港的朋友们都很羡慕。”

“港澳老人‘北上’养老是未来的大趋势，也是更好的选择。”香港安老服务协会主席陈志育表示，港澳社会的安老养老服务多年来都供不应求，价格也相对较高。以香港为例，现阶段政府资助养老院的轮候时间平均在2年左右，最长可达34个月。如果老人选择在大湾区内地城市养老，不仅能大大缩短轮候时间，还可以同等价格享受到优质的照护服务和更加舒适的居住环境。

优势互补提升服务水平

“我每天吃了早饭就来服务中心，这里是我的第二个家。”今年66岁的澳门居民康阿姨2017年起跟随女儿到珠海横琴生活。几年来，她几乎每天都到家附近的澳门街坊总会广东办事处横琴综合服务中心参加广场舞班、旗袍班等活动，结识了来自五湖四海的“老朋友”。

康阿姨说，在服务中心的长者饭堂，只需3元就能吃到一顿午餐，还能报名成为中心义工队成员和社区志愿者。“通过参与活动，我的性格也变得开朗起来，开始享受退休生活。”

近年来，广东各地积极引入港澳优质养老服务机构和民间团体，学习借鉴港澳养老服务理念、特点和经验，提升养老服务质量和水平。珠海依托横琴粤澳深度合作区建设，引进香港仁山优社、澳门街坊总会等港澳知名养老服务组织进驻，为在当地生活的港澳老年人提供帮助。

“在养老服务方面，港澳和大湾区内地城市各有所长。”澳门妇女联合总会副理事长黄洁贞表示，内地有优质的养老配套设施和人力资源，港澳则在老年医疗和社会养老服务方面具有丰富的经验，彼此可以优势互补发挥协同效应，为大湾区居民提供更优质的养老服务。

加快探索养老产业发展

随着“跨境养老”不断推进，粤港澳三地在建立养老服务标准、加强跨境公共服务和社会保障衔接等方面加快合作探索脚步。

今年4月，粤港澳共同发布110项“湾区标准”，其中《养老机构认知症老年人生活照顾指南》等多项标准涉及养老服务领域，为建立大湾区养老服务标准规范提供指引。“湾区标准”还推动实现内地与港澳之间医疗机构设立、医疗服务互认等方面的互利合作，让居民更便捷地享受优质的医疗服务。

在深圳，“香港长者医疗券试点计划”的使用范围今年也进一步扩大。除了香港大学深圳医院，香港长者也可在该院设立于龙岗区的荔枝苑社康服务中心使用医疗券支付相关费用，就医更加便利。此外，深圳还多举措推动大湾区社会保险发展衔接，向港澳居民提供更多便利服务。目前，在深圳参加职工养老保险的港澳居民已经超过4万人。

大湾区在医疗养老产业方面的巨大市场和机遇，同样吸引着港澳企业和投资者加速布局，目前已有多家港澳企业在粤开设或运营养老服务机构。澳门投资者罗盛宗表示，大湾区交通便捷，许多内地城市也推出港澳人士参加医保的政策，“我十分看好大湾区养老产业的发展”。

“在养老服务专业人才的交流培养方面，粤港两地有着广阔的合作空间，内地养老服务从业人员可以来香港参与相关培训，香港从业者也期待到内地交流，将智慧养老的先进经验带回香港。”陈志育表示，香港安老服务协会目前与多个大湾区内地城市保持紧密联系，为在大湾区发展港式安老服务的企业搭建平台。

在黄洁贞看来，澳门企业可与内地企业合作完善养老、康复等产业链，不仅能带动更多港澳老年人在内地养老，还能激活澳门相关产业发展，创造更多就业机会。她介绍，位于横琴的“澳门新街坊”预计将于今年内建成，这项综合民生项目集住房、养老、医疗和社区服务等于一体，有望为大湾区“跨境养老”提供新的示范和经验。