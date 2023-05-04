探访广州首个“跨境”公办养老院：港长者点赞高性价比

“此前我在香港对比过多家养老院，但是最终选择来这里养老，这里环境不错，1个月只需2000多元。”今年92岁的香港居民何锡麒近日说，他与妻子郭艳华在广州市南沙区养老院生活已近4年，“孩子们对我这里的住宿条件和医疗配置表示满意，他们坐船或者开车过来探望我都很方便。”他说。

香港和澳门拥有比较完善的养老服务体系，但存在养老服务供给不足的问题，如床位紧缺、漫长轮候等，与此同时，越来越多港澳同胞选择到内地谋发展，不少港澳老人跟随子女过来生活，因此到内地养老成为不少港澳老人的新选择。

作为粤港澳合作的三大重点平台之一，广州南沙已吸引港澳企业进驻超3000家，一批港澳同胞在南沙发展。要让港澳青年更安心地在广州拼搏，除了为他们打造良好的就业创业环境外，让他们无后顾之忧尤为关键。

今年，广州率先探索港澳居民南沙“跨境”养老，首个指定试点是广州市南沙区养老院。记者近日探访这个南沙区目前床位容量最大的集中养老服务机构，在占地约1.3万平方米的院区里，明亮的走廊以及大厅让人感到宽敞舒适，大厅内贴有长者参加活动时的照片。

“我们养老院不仅注重长者的日常起居和养护服务，还会提供多种娱乐活动和文化课程，如书法、音乐、绘画等，为长者提供更多的生活乐趣和文化体验。”广州市南沙区养老院院长卢永红说，院内配有医务室、理疗康复室、棋牌室、阅读室、心理咨询室等。房间里还配有独立洗手间、电视、呼叫系统和无障碍适老化家具。

“我的房间有电视、冰箱，柜子里放满了小零食和水果。闲时就会到大厅弹钢琴。”何锡麒打开手机指着照片对记者说，每天都会与在香港的孩子们联系，“这是我的孙女和她男朋友，准备要结婚了”。

“这里每天会有院友陪我聊天，工作人员也会关心我们身体情况，我的孩子们都感到安心。”郭艳华说，养老院配有医务人员，“身体不舒服，一喊他们就会立刻过来”。

郭艳华同样来自香港，此前一直在广州南沙工作，退休后选择到南沙养老。“这几年南沙变化真的很大，上次坐车看到外边，完全变了，以前是农村，现在是城市。”她说，希望自己的腿脚能赶紧好起来，多到外边走走看看。

《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出，要增强南沙养老机构对港澳老年人吸引力，提高南沙公办养老机构面向非户籍人口的床位比例，试点赋予港澳居民申请资格；支持香港扩大广东院舍住宿照顾服务计划，将南沙符合条件的养老机构纳入其中，香港老年人入住享受与香港本地同等补助。

卢永红说，南沙区养老院在运营服务过程中，学习借鉴香港养老院经验，并有意识地引进有香港养老服务经验的人才到南沙区养老院任职。“我曾先后多次前往港澳地区参与专业培训跟班学习和研修，参观学习了解香港安老院等不同养老机构的服务模式，然后结合南沙区本土特点，将香港优秀及先进的服务理念和管理方法运用到南沙院的运营和服务当中，包括长者的个性化照护计划以及社工助人自助的服务理念等，提高了南沙院的整体运营水平和服务质量。”她说。

今年4月上旬起，港澳老年人可申请入住广州市南沙区公办养老机构，首批50张专属养老床位设置在广州市南沙区养老院内。“目前已经接收到许多港澳长者的入住咨询。”卢永红说，希望能进一步为长者营造“家”的氛围，让长者在南沙区养老院享受到家的温暖和幸福的晚年生活。

广州市南沙区民政局副局长印锐说，在试点的基础上，会结合实际逐步开放镇街敬老院床位提供给符合条件的港澳老年人入住。“将在庆盛雍尚湾公建配套开放125张床位规划给港澳老人入住。目前正在规划建设的南沙区第二养老院，将按照香港特区政府提出的相关标准设计，特别面向港澳老人开放10%的床位。”他说。