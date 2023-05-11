“共担时代责任 共创美好生活”——健康品牌建设与健康产业高质量发展论坛举行

5月10日至12日，2023世界品牌莫干山大会在浙江德清举办。作为大会的重点活动之一，10日上午，“共担时代责任 共创美好生活”——健康品牌建设与健康产业高质量发展论坛成功举行。该论坛由完美（中国）有限公司、新华网联合主办，广东省侨商投资企业协会协办，中国保健协会、中国营养保健食品协会支持，中国华文教育基金会、中国妇女发展基金会、中国青少年发展基金会、中国禁毒基金会公益支持，政府部门、学术机构、知名企业齐聚一堂，共同探讨中国健康产业高质量发展之下，健康品牌的创新发展之路。

完美（中国）有限公司董事长古润金，新华网首席营销官徐明伟，浙江省市场监管局一级调研员孙保国，中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋，人文财经观察家、秦朔朋友圈发起人、中国商业文明研究中心联席主任秦朔，中国新闻周刊社委、副总裁朱粒，第一财经副总经理、经营中心总监杜坚，国家卫生健康委健康中国观察杂志副社长、健康中国研究中心常务副秘书长、健康中国行动联盟秘书长王永进，完美（中国）有限公司常务副总裁赵建红、副总裁彭志红，中国疾病预防控制中心营养与健康所中心实验室研究员、博士生导师霍军生，上海市第一人民医院营养科主任、上海市营养学会理事、上海市食疗研究会理事伍佩英，普华永道ESG披露和管理专家任伶俐等领导、嘉宾共同出席活动。

践行健康中国 彰显品牌力量

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，这为加快建设品牌强国提出了新要求。徐明伟表示，如今，健康品牌打造已成为推动大健康产业高质量发展的关键举措，也是激发消费潜力、促进消费的有力抓手，对全面推进健康中国建设具有重要意义。

目前，越来越多的企业正在加快品牌建设、塑造品牌优势，在融入新发展格局中彰显品牌力量。作为大健康产业的先行者和推动者，完美公司扎根中国，紧跟“健康中国”的战略步伐，积极布局大健康产业，打造企业品牌，在高质量发展浪潮中，贡献了一份侨企力量。

古润金表示，扎根中国近30年来，完美公司坚持用实力壮大品牌、从大局延伸品牌、以创新提升品牌、用文化传承品牌。完美公司深耕大健康产业，致力于为消费者提供健康美丽服务方案，尤其是近3年，累计在基地建设、数字化升级、供应链建设等方面的投入超过40亿元，努力实现从制造提升为创造，从速度提升为质量，从产品提升为品牌。

作为大健康产业的先行者和推动者，完美公司积极融入中国发展大局，在2019年就启动了“健康中国 完美行动”。今年，完美公司携手“健康中国发展大会”，走进全国多个地方，为完美品牌赋予了更为丰富的内涵和更高层次的使命。未来，完美公司将继续加强品牌建设，顺应时代发展潮流，不断满足人们对美好生活的向往，为建设品牌强国、健康中国贡献完美力量。

三十周年品牌焕新 展现完美全新面貌

活动现场，赵建红发布了完美公司30周年焕新计划。赵建红首先从“完美韧度”“完美跨度”“完美力度”“完美深度”“完美精度”“完美速度”“完美温度”“完美广度”“完美厚度”“完美高度”等十方面回顾了完美公司近30年来的发展历程与变化，以及展示了接下来的完美三年规划。她表示，正如完美公司古润金董事长所言“世界上没有完美的事，但是我们要持续追求完美。”一直以来，正是“三个不变”的理念始终支撑着完美公司的可持续发展。

赵建红介绍，明年完美公司将迎来30周年的关键发展时刻。此次品牌焕新，公司发布了全新的30周年品牌视觉形象，该视觉形象以数字“30”作为基础造型，采用粗线条形式呈现鲜明的注目感，展示了完美“同心同行同梦，共创共进共赢”的精神文化，同时表达了完美人同心“建立完美事业、拥有完美人生”的美好愿景。以“完美红”作为完美30周年的主色调，传承完美基因的同时洋溢着喜庆、活力、庆典的氛围，也体现了完美蓬勃发展的态势和昂扬向上的精神力量。

除了带来完美全新的30周年品牌视觉形象，油葱形象全新升级后的“葱仔”“葱妹”也与大家正式见面。2019年，以芦荟别称“油葱”命名的“油葱商城”应运而生，“当年完美公司做数字化转型，建立了油葱商城，当时我们就是用了‘油葱’这个名字，它代表了完美人坚韧不拔、积极向上、越挫越勇的精神。从今天开始，全新的葱仔、葱妹会一直陪着我们迎接完美的30周年。”赵建红说。

探索芦荟的奥秘 “完美芦荟胶”品牌价值发布

活动中，《神奇的北纬之北纬23°》影片首次正式发布。据介绍，《神奇的北纬》是新华网推出的系列地理宣传片，栏目以“从北纬，发现宝藏中国”为口号，从地理视角出发，聚焦产地优势，诠释在绿色发展战略引领下从中国制造到“中国质造”的产业转型。

此次完美公司联合新华网推出《神奇的北纬之北纬23°》，深入探访完美芦荟生态种植基地，在北纬23°，不仅根植着完美芦荟，更植根着农人们对大地的敬畏与尊重、对美好生活的向往与奔赴。正如影片中所言：“完美人知道，只有尊重自然，才能得到自然长久的自然馈赠”，是芦荟、与完美、天地的默契融合，更是完美公司对于品牌高质量发展的不懈追求。

“认真地把产品做好，让大家真真正正感到产品的价值，并发自内心推荐这样的产品，这非常重要。”秦朔在主题演讲《高质量发展背景下的品牌战略》中提到，品牌的内涵并不是一种简单的标识，更多的是一种文化和个性。他认为，完美公司不仅是销售一种好的产品，为消费者传递一种好的服务，更是用心打造一个品牌，传播一种健康的品牌文化。

以绿色低碳为底色 推动企业可持续发展

“ESG对中国可持续发展进程起到了很大的推动作用，国家目前对ESG领域给予了非常高的关注。”任伶俐在解读《ESG趋势与商业影响》时，以减碳为例分享了不同行业的企业在减碳方面的一些实践。她表示，完美公司通过可再生能源使用、绿色工厂、绿色物流等实践，在减碳方面作出了很多积极的成效，对环境保护作出了大量的贡献。

活动上，完美公司发布了《完美（中国）2022可持续发展报告》，这是完美的第7份社会责任报告，也是第1份可持续发展报告。完美公司将社会责任作为可持续发展的内在动力，将履行社会责任和推动企业可持续发展有机统一，建立健全可持续发展管理体系，由公司董事长担任首席品牌官，整体统筹公司可持续发展工作，其它各职能部门为落地执行部门的基本组织架构，持续推动社会责任融入企业战略、重大决策、日常业务运营和职能管理，逐步构建具有完美特色的可持续发展管理模式。

《完美（中国）2022可持续发展报告》涵盖完美公司在绿色低碳、守正创新、真诚服务、同心同行和回馈社会五个方面在可持续发展之路上所取得的成绩。回顾2022年的可持续发展历程，完美公司不断加强对健康产品的研究和服务需求的提升，在企业管理、科技创新、环境保护等多方面持续发力，进一步实现整个产业链的可持续发展，助力经济效益、社会效益、生态效益的丰收。

众所周知，长江是中华民族的母亲河，它以宽广的胸怀，哺育了中华儿女，同时也以发达的水系和两岸丰饶的土地，滋养着生命万物，保护生命长江，是建设健康中国的根基。

一直以来，完美公司以打造“绿色企业”为己任，将环境管理融入企业发展战略，持续走经济效益、社会效益和生态效益有机融合的绿色发展道路。活动上，完美公司正式启动“长江自然大讲堂”和“有意思油葱生活会”。完美公司表示，这是完美30年公益之路迈出的崭新一步，希望号召更多的志愿者、消费者、合作伙伴加入到完美公司的活动中来，赋能品牌的生态价值，积极投身美丽长江的生态保护，共同为建立一个美丽、健康的绿色环境贡献力量。完美（中国）有限公司董事长古润金，新华网首席营销官徐明伟，中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋，中国新闻周刊社委、副总裁朱粒，完美客户总监代表汪林通、林春妹、黄文波、谷俊兴、林菊芳等共同为仪式启动并见证。

健康品牌建设 赋能产业高质量发展

近年来，随着国家对大健康产业支持、引导政策力度的加大，以及企业的加速布局，我国大健康产业保持持续、快速的增长趋势。在圆桌对话环节，中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋，中国新闻周刊社委、副总裁朱粒，普华永道ESG披露和管理专家任伶俐和中国疾病预防控制中心营养与健康所中心实验室研究员、博士生导师霍军生围绕“品牌赋能下的健康产业高质量发展之路”等话题展开了交流与探讨。

徐华锋表示，品牌建设是一个行业高质量发展的必由之路，品牌也不仅是产品的Logo和名字，还是企业品相、品味以及品德、品行、品格的体现，更是消费者对企业的认知信赖和记忆沉淀。

“品牌第一要有意义，第二要有差异，第三要有活跃度。”朱粒认为，品牌是一个企业最大的流量池，需要满足消费者的情感和功能诉求，要在品类里表现得与众不同，而且能够引领潮流。对于健康产业的品牌来说，需要坚持长期主义，在做好自己主业的同时，可以释放出更多的能量价值。

在任伶俐看来，健康品牌和健康产业有天然的可持续的基因，所以在可持续的品牌打造方面有先天的优势。她建议健康品牌尽可能将可持续发展ESG融入品牌发展战略，融入产品和服务中，取得消费者的信赖，从而推动产业良性、健康发展。

霍军生认为，健康品牌树立形象要守住食品安全底线，提升营养健康上限；要立足个体、追求精准，提供根据个体需求，打造差异化明显的产品；要科技创新，智能引领，通过智能化创新使得企业在竞争当中占据技术优势。

品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，是经济发展的引擎、企业文化的灵魂。第七个“中国品牌日”之际，此次活动作为2023世界品牌莫干山大会的重要组成部分，旨在共同探讨国家健康产业高质量发展之下，健康品牌的创新发展之路。完美公司表示，将始终与时代同行，在企业稳健发展的同时，充分发挥侨商侨企的桥梁作用，投身各项社会公益事业，承担企业社会责任，为建设品牌强国和健康中国贡献“完美”之力。