帮忙停车发生损害 “好意施惠”该不该赔

【案情】小陈驾驶车辆回到自家小区，由于车技不娴熟，无法停进停车位，请保安郑师傅帮忙停车。不料郑师傅驾车入库时，不慎与车库墙壁发生剐蹭，小陈的车辆产生轻度损害。随后，小陈以物业公司应承担本次事故造成的损失为由，将物业公司起诉至法院。

小陈认为，保安郑师傅操作不当，才造成他的车与墙壁发生剐蹭。因此，郑师傅所在的物业公司，应承担本次事故造成的5000余元损失。

法院经审理认为，郑师傅替代小陈停车的行为，属于“好意施惠”，不在物业公司的安全保障义务范畴。在没有证据证明郑师傅存在明显过错的情况下，不应承担赔偿责任。最终驳回小陈的诉讼请求。

【说法】法官介绍，“好意施惠”行为，也称情谊行为，即行为人以建立、维持或者增进与他人相互关切、爱护的感情为目的而从事的，不具有受法律约束意思，后果直接无偿利他的行为。在上述案件中，小区保安帮助停车行为，属于“好意施惠”行为。除故意或重大过失致他人损害外，不应承担侵权责任。

法官提示，日常生活中的“好意施惠”行为有很多，如搭乘便车、过站叫醒、为他人指路等。“好意施惠”行为本身不受法律调整，但在超出好意施惠范畴给他人造成损失的情况下，则可能会涉及侵权责任问题。

（本报记者 金 歆整理）

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 19 版）