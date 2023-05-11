文旅新看点 消费新体验

数据来源：文化和旅游部、携程、高德

制图：张丹峰 蔡华伟

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文旅市场供需两旺，文旅消费强劲复苏，国内旅游出游人次和旅游收入同比大幅增长；中长线游加快恢复、自驾游户外游走热、文旅融合加速创新……这个“五一”假期，文旅消费交出亮丽成绩单，折射出我国消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，也见证中国经济强大的内生动力。

刚刚过去的“五一”假期，全国多家旅游景区游客接待量迎来高峰。据文化和旅游部数据中心测算，国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%。

需求加快升级、供给持续创新，“五一”假期文旅消费涌现出不少新看点。

300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高

中长线游加快恢复

“五一”假期，跨省中长线游、周边游和热门景区高位运行。国内旅游出游人次超过2019年同期水平，出行距离和消费活跃度创下历史新高，游客出游半径和目的地游憩半径双提升，300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。

携程发布的数据显示，“五一”假期用户平均出游半径较去年同期增长25%，达到近4年来的最高值。其中，飞机出行平均距离为1638千米，基本恢复至2019年同期水平。高铁出行距离同样大幅提升，用户单程平均出行距离为389千米，恢复至2019年的80%。

美团、大众点评数据显示，“五一”假期前3天国内景区门票订单量峰值较今年春节假期增长78%，长线出行的住宿订单量较2019年增长超40%。假期前3天，美团平台上异地用户消费占比相较2019年提升约10个百分点。

同程旅行数据显示，4月29日至5月1日，交通、酒店、景区的单日预订量均超过了春节假期的单日预订量峰值。平台用车订单中，跨城出行订单较春节提升103%，300公里以上订单大幅提升。

携程研究院战略研究中心主任彭涵认为，与前两年以本地游、周边游为主的假期旅游方式相比，今年“五一”假期的出游半径有了显著变化，一定程度上代表了旅游消费信心的加快恢复。

国内传统热点旅游目的地热度不减的同时，一些小众目的地备受游客关注。同程旅行数据显示，“五一”期间与“小众”相关的旅游搜索热度环比上涨172%，与“冷门”相关的旅游搜索热度环比上涨113%。在“五一”假期里，国内三线及以下城市酒店预订量较2019年同期增长超过150%。

汽车出行、户外露营相关装备迎来销售小高潮

自驾游户外游走热

“五一”假期，自驾游成为主流出游方式。高德数据显示，4月29日至5月2日，平台用户驾车导航至景区的总次数同比增长192%，日均驾车导航人数同比增长78%，跨省驾车出行日均人数同比增长302%。

携程数据显示，“五一”假期国内租车订单量同比增长574%，比2019年同期增长超300%。从租车时长来看，“五一”租车订单单均租期为3—4天；长租自驾人群增多，租期5天以上的订单占比接近25%，同比增长171%。跨城取还订单同比增长137%。

自驾出游带动相关消费。京东汽车用品和汽车服务呈现快速增长，汽车安全保障服务、清洗美容订单比4月初增长100%和90%，遮阳品、车载冰箱、保温箱、车载床等汽车出行相关装备迎来销售小高潮。

针对“五一”自驾出游需求，盒马上线了多种适合户外露营、开袋即可开烤的商品。其中，羊腿肉串、羊肉串套装等是最受欢迎的单品，周环比增长了近10倍。

“五一”期间全国大部分地区天气晴好，户外旅游受到很多游客追捧。“五一”假期，唯品会户外桌椅销量同比增长346%，户外营地车销量同比增长481%；冲锋衣销量同比增长167%，骑行配件销量同比增长114%。

各类新兴户外运动在年轻人中成为新潮流。露营、骑行、滑板、腰旗橄榄球成为年轻人的热门运动，带动户外工具装备与户外专业服饰热销。在得物APP，露营相关装备4月销量环比提升六成，天幕、营地车、户外折叠椅、炉具销售明显增长，垂钓相关装备4月销量环比提升六成。乐信旗下分期乐商城数据显示，“五一”假期，垂钓、骑行、徒步等户外运动品类销售额与去年同期相比增长3倍，垂钓装备同比增长超10倍。

文博看展、文化演艺等成旅游新风尚

文旅融合加速创新

“五一”假期，文化和旅游融合特征更加明显。文博看展、文化演艺、国风国潮热成为旅游新风尚，“旅行+演艺”“旅行+看展”“旅行+刷博物馆”受到市场青睐，各地相继推出看展式社交、国风汉服、围炉煮茶、音乐雅集等活动，演唱会、音乐节所在地周边的酒店预订量同比升高，周边消费场景的溢出效应愈发明显。

穿传统服饰、逛国潮市集，在旅途中深度体验传统文化……美团平台数据显示，新潮玩乐相关的订单量较春节假期增长超过200%。

中国旅游研究院院长戴斌认为，今年“五一”假期，游客在目的地停留时间更久，在一个地方进行深度体验；游客越来越重视文化体验，对非遗、沉浸式演出等文化元素更感兴趣。

“五一”假期，全国各级公共图书馆、文化馆（站）继续免费开放，积极探索打造新型文化空间，开展沉浸式体验等形式多样的文化活动。

全国共举办广场舞、群众歌咏、“村晚”等群众文化活动约4.75万场，参与人数约1.66亿人次。全国共举办营业性演出3.11万场次，票房收入15.19亿元，观演人数约865.49万人次。

文化和旅游部发布的数据显示，“五一”假期，中国国家博物馆等文化地标热度不减。烟台迷笛音乐节、北京草莓音乐节门票基本售罄。丽江举办简单假日生活节，打造“音乐+文旅+生活方式”的全新范本。武夷山推出闽越王城国家考古遗址公园考古探源线等10条精品旅游线路。

“‘五一’文旅市场火热，得益于供需两端共同发力。”中国劳动关系学院文旅政策研究中心副主任吴若山说，我国经济发展呈现回升向好态势，各地接连出台相关政策举措，为文旅消费需求释放奠定了坚实基础。文旅融合、智慧旅游催生出更多人们喜闻乐见的新产品，让更多人愿意走出家门拥抱诗和远方。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 07 版）