关于异地就医直接结算，这份小贴士请查收

据国家医保局公布的数据显示，2023年一季度，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案171.05万人次。目前，所有职工医保和居民医保参保人员均可通过国家医保服务平台App和国家医保局微信公众号实现跨省异地就医线上备案。

有些患者就异地就医备案、门诊慢特病结算等提出疑问，国家医保局近日根据一些常见问题给出解答。

问：在办理异地就医备案时，提示“已有备案信息，无需再次备案”。可是参保人员从来没有做过线上备案，很久以前可能亲戚朋友帮助办理过，在哪里能够查询到有效的备案信息呢？

答：登录国家医保服务平台App或国家异地就医备案微信小程序，点击在线办理“异地备案”进入异地备案专区，再点击页面下方【备案记录】按钮，进入异地就医备案记录页面可查询异地就医备案状态。页面上方有三个选项，前两个选项“快速备案”和“自助开通”是在国家统一的备案渠道（包括国家医保服务平台App、国家医保局微信公众号等）办理备案的查询选项，可以查询历次线上备案进度和结果，第三个选项“地方平台”是在地方医保部门自行开发的线上备案渠道或者参保地医保经办机构现场办理的查询选项，可以选择查询有效的备案状态，包括备案地和备案有效期。

国家医保局官网图片。

建议参保人员在线上备案前或者线上备案提示已经办理过备案时，在国家医保服务平台App中找到“地方平台”备案记录，了解自己的有效备案状态。

问：除高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病外，如果参保人员还具有其他门诊慢特病待遇资格，异地就诊相关疾病时应该怎么结算？

答：目前，在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国所有统筹地区实现了高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用的跨省直接结算。如果参保人员具有以上5种以外的门诊慢特病待遇资格，异地就诊相关疾病时注意不要按照普通门诊费用跨省直接结算，需按参保地规定在定点医疗机构全额自费结算后，回参保地手工报销。

如果想了解自己的门诊慢特病待遇资格，可以登录国家医保服务平台App查询。（记者彭韵佳、沐铁城）