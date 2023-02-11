河北取消京津“异地就医备案”观察

因血液疾病导致左腿严重病变，河北邢台市民李秀格老人半年内已经三赴北京协和医院治疗。每次就医之前，她的女儿都会花近半小时进行异地就医网上备案。让她们高兴的是，从2月10日起，去北京看病不用再备案了。

2月10日起，河北省实施医保新规，取消参保人员到京津跨省异地就医备案手续。这意味着，河北参保人员在京津相关定点医疗机构看病就医，可持医保电子凭证或社会保障卡免备案直接结算。过去，如果河北参保人员到异地就医不备案，要全额垫付医疗费用，不备案产生的医疗费用原则上不能报销。

记者了解到，我国实施异地就医备案制度初期，参保人员不仅需提供医院转诊手续以及个人暂住证和工作证等材料，而且必须到医保经办机构现场办理备案手续。2019年，河北探索实施“零跑腿、不见面”的异地就医网上备案，取消一切不必要证明材料，参保人员仅凭社保卡、身份证即可在网上自主备案，极大方便了群众就医。2021年，河北提出取消省内异地就医备案。而今年取消京津就医备案手续，河北参保人员京津冀就医“无异地”进程将进一步加快。

实施“免备案”后，河北参保人员可在开通跨省异地就医直接结算的京津医保定点医疗机构看病治疗并直接结算。记者从河北省医保局了解到，截至今年1月底，北京、天津分别有760家、436家医疗机构开通跨省异地就医住院直接结算业务，3228家北京医疗机构和1143家天津医疗机构的普通门诊可直接结算。

李秀格老人2月底要去北京进行第四次治疗，让她期待的是，到时不仅报销费用有望提高，而且，由于河北将对异地就医人员执行就医地医保目录，老人治病过程中可供选择的药品种类、医疗项目也更多了。

“过去，河北对转诊转院等临时外出人员异地就医，一般降低10%报销比例。”河北省医保局医药服务管理处处长郑东花说，2月10日起，河北调整医保报销政策，参保人员在京津不同级别医疗机构就医，将可享受河北同级别医疗机构报销待遇。

此前，高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5个门诊慢特病从2022年开始试点实施免备案直接结算。长住天津的河北省临城县石城乡村民米爱华已切实享受到便利。米爱华是一名慢性肾功能衰竭患者，每周需要做一次透析，“1月19日在天津市人民医院做透析花了460元，直接报销了318.78元。这样直接报销实在太方便了。”

记者了解到，为确保“免备案”落地实施，河北各市医保部门已发布相关落地实施文件，明确待遇调整政策，并将信息系统中关于放开备案限制和调整待遇政策等功能调试到位。

近年来，随着京津冀协同发展的推进，三地逐步扩大异地就医定点医疗机构互认范围，京津冀医疗资源共享不断推进。2022年7月发布的《京津冀医保协同发展2022年工作要点》提出，推动三地扩大异地就医定点医疗机构互认范围，探索取消京津冀区域内异地就医门诊备案手续，推进部分医保服务事项实现跨省通办和同事同标，优化管理服务。

“河北实施京津就医免备案制度，将可以更好服务北京非首都功能疏解，为京津冀三地群众异地工作、养老和就医提供更大便利。”河北省医保局党组书记、局长赵新喜说。