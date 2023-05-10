“内分泌科怎么走？”“自助缴费机怎么用？”“候诊时在哪儿签到？”……医院里独自就诊的病人特别是老年人，面对各种新型挂号、缴费系统，往往会遇到或大或小的难题。随着人口老龄化程度加深，陪诊师这一新职业逐渐兴起。

陪诊师的一天什么样？我们跟着去体验——

早上7点，首都医科大学附属北京同仁医院门口，北京京医养老服务有限公司的陪诊师王丽娜接到了客户张阿姨。张阿姨73岁，患有白内障，最近眼底发生病变，视力严重受损。“儿女工作都忙，不好请假，就在网上为我预约了陪诊服务。小王可细心了，前一天特地打电话嘱咐我一定要带好病历。”张阿姨说。

进入医院，王丽娜先帮张阿姨填写病历表格，记录阿姨既往病历和用药史，随后搀扶着张阿姨来到候诊区等候叫号。等候的半个多小时里，王丽娜和张阿姨边聊天边了解老人的病史以及近期身体感受，适时记录。就诊期间，面对医生的询问，王丽娜对张阿姨的症状病史已能做到细致补充、对答如流。医生开了检查单，有的检查在楼上，有的在楼下，每项检查都需要在不同分诊台确认、排队等候。王丽娜对检查流程很熟悉，哪项检查时间长、要先去排队，哪项可以随到随检、放在最后去，她心里有数。迅速安排好顺序，王丽娜带着张阿姨穿梭于不同楼层，完成检查、取结果。张阿姨最满意的就是这个环节，她说，自己年纪大了，不熟悉这些流程，如果不是有人帮忙，一上午不可能完成所有检查。医生诊断后，王丽娜详细记下医生的建议和用药剂量，拍照反馈给张阿姨的子女。

中午12点，半天的陪诊服务结束了，王丽娜为老人叫了车，把张阿姨安全送到家中。“除了陪伴看病，我们的工作还包括帮患者取检查报告、缴费买药、预约检查等。”王丽娜说。

据了解，目前陪诊师服务对象多为老人、孕妇、残障人士等特殊人群。市场上陪诊费用一般以半天4小时、全天8小时计算，半天收费标准为100元至400元，全天为500元至900元。有陪诊店负责人透露，他们服务的人群中九成是子女为父母下的订单。

除了老年群体，独居年轻人对陪诊服务的需求也与日俱增。

当天下午2点，王丽娜转至北京空军特色医学中心接待陪诊客户郭女士。郭女士独自在北京工作6年，连日来常感身体不适。“一个人生着病还要排队挂号，身体实在吃不消。”于是，郭女士在网上下单了陪诊服务。就诊期间，由于郭女士身体持续不适，全程都靠王丽娜和医生沟通、做记录，排队缴费、买药。直到下午6点，一天的陪诊工作才算彻底结束。郭女士对此次陪诊服务十分满意：“朋友都很忙，我不想麻烦他们，但一个人看病实在是太不方便了，多亏王丽娜解决了我的难题。”

陪诊师这一新兴职业帮特殊群体和独居群体缓解了独自看病的困境，近年来市场需求明显增多，陪诊师数量也与日俱增。

陪诊师是否有入行门槛？“正规的陪诊师要有相关医疗工作经验，还要经过系统培训，通过考核才能开始服务客户。”王丽娜介绍，陪诊师需要一定的专业素养，像一些常见的医疗检查及注意事项，陪诊师必须牢记在心。她举例说，做CT检查，要了解患者有无药物过敏情况，是否患有哮喘、荨麻疹等过敏性疾病；做腹部扫描的患者，在前1周内不能作钡剂造影，前3天内不能做其他腹部脏器造影。“具备基本的医学知识，才能为患者做好辅助工作。”她说。

这一新兴职业目前也存在一些问题，包括从业资格标准、收费标准和法律关系等方面亟待进一步规范。

“陪诊师的职能定位尚不明确，这个行业还未真正形成规模。”王丽娜坦言，在服务中时常会出现服务人员职业素质不高、收费不合理等问题，还有一些机构打着陪诊的幌子，却因为不专业而耽误了患者就诊。一旦发生纠纷，会对整个行业发展产生不利影响。北京京医养老服务有限公司相关负责人表示，市场和行业需要共同努力，不断优化服务质量、提高陪诊师专业水平。