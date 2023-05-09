“挖呀挖”到底挖出了啥

“在小小的花园里面挖呀挖，种小小的种子，开小小的花……”刚刚过去的“五一”假期里，一首“挖呀挖”的童谣火了。简单的旋律、浅白的歌词，引得不少人反复观看、转发、评论，直呼被“洗脑”了。

这背后蕴含怎样的心理机制？那就是：视频的影音和人物的颦笑，在无意间触动了你我内心最柔软的那一块，撩起了那隐匿无形而又无时无处不在的“情结”，让我们不停地跟着挖呀挖、刷呀刷。

一是怀恋故旧情结。时光东流水，不可复西归。时光是单向列车，没有回程票。无论高低、贵贱和贫富，在时间面前都有往日不可重回的慨叹和遗憾。因此，我们总是在不经意间想念过去，怀念往事，浓郁的恋旧情结如影随形。当“挖呀挖”的童谣响起，当那位老师的笑脸绽放，有多少人借此瞬间梦回从前，想到了自己的儿歌岁月，想到了自己的音乐老师、美术老师、英语老师，想到了同桌的她或他，想到了第一次班级春游或者某次结伴旅行……如烟往事上心头。于是，你就跟着那位老师，一遍遍在花园里挖呀挖、刷呀刷。

二是渴望美好童年情结。我们无论身处怎样的地方，生活在一个怎样的家庭，内心深处都渴望拥有无忧无虑的快乐童年时光。而欢快的歌谣是幸福童年最经典的符号，一传入耳中就有种直抵心灵深处的魔力，让曾经拥有幸福童年的人温馨满怀，让不曾体味到幸福童年的人弥补几多缺憾。于是，你就跟着那位老师，一遍遍在花园里挖呀挖、刷呀刷。

三是向往纯真情结。世间千万物，唯有真实最可贵；世间千万情，唯有真情最可爱。日益发达的科技包装手段，使得不少人逐渐远离了本真，日渐虚拟化的交往给人与人之间平添了不少陌生感与隔阂。而那位老师不施粉黛的淡雅装束，给人清新自然之感。更重要的是，她在与一群天真烂漫的孩子儿歌互动中流露出纯真的爱意，自然而不做作，感动了你更吸引了你。于是，你就跟着那位老师，一遍遍在花园里挖呀挖、刷呀刷。

四是渴望被温柔以待情结。视频中的那位老师给人温暖，让人治愈：她语调不急促，舒缓平和；她语气不生硬，多用语气助词；她语音不单调，抑扬顿挫；她表情不严厉，笑靥芬芳；她手势不夸张，婉约轻柔。作为观众，有多少人潜意识里把自己当成那些跟着她学唱歌的孩子，在她温柔的语调中得到治愈。就这样，她让人们把“五一”过成了“六一”。于是，你就跟着那位老师，一遍遍在花园里挖呀挖、刷呀刷。