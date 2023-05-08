国家卫健委：结束“国际关注的突发公共卫生事件”不意味着放任不管

人民网北京5月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，主题为：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作。

会上，有记者提问，世卫组织宣布，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是否意味着新冠病毒流行结束了呢？接下来该如何应对可能出现的疫情风险？

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，结束“国际关注的突发公共卫生事件”，并不意味着新冠疫情的结束，也并不意味着疫情危害就彻底没有了，更不意味着对新冠疫情可以放任不管，而是表明，以人类目前的能力，可以有效控制这种危害，还要继续做好相关的疫情防控工作，以保护好人民群众的身体健康和生命安全。

梁万年表示，接下来还要继续坚持必须的防控措施，以应对可能出现的疫情风险。主要有以下几个方面的工作：

一是继续开展新冠病毒的变异情况和疫情发生发展情况的监测，需要进一步健全监测网络，加强监测能力，合理布局监测哨点，做好预警和风险的研判工作。

二是继续加强对高危人群和重点人群的疫苗接种。新冠疫苗对防重症、防死亡，乃至更有效的防控疫情的传播，都是有价值的，需要予以坚持。

三是继续强化临床管理和救治能力，特别是对重症的救治能力。

四是补短板、强弱项，不断完善公共卫生体系和强化基层能力建设，加强医务人员的技能培训和相关物资储备等。

五是加强继续教育和风险沟通，公众应继续保持好良好的卫生习惯，保持良好的心态。