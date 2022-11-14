更精细化地打造便民生活圈

近年来，我国越来越多城市着手打造“一刻钟便民生活圈”。生活圈里，诊所、学校、药店、健身点、市场、幼儿园等一应俱全。自去年商务部等12部门发布《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》以来，全国“一刻钟便民生活圈”试点地区达80个，“家门口消费”持续升温。

为群众带来实实在在便利。城市是人类发展和文明进步的产物，是经济社会发展的重要载体，更是人们居住生活的重要场所。城市需要大型商业综合体、购物中心等，也需要社区商圈满足周边居民日常所需。倘若身处一座城市，买菜、理发、看病等都要坐车跑到好几公里之外，这势必影响市民幸福感提升。“一刻钟便民生活圈”的打造，为群众的衣食住行划定出舒适半径，有助于回归生活本质，提升城市“烟火气”。

促进消费，推动消费升级。便民生活圈与民生经济密切相关，打造更多的“一刻钟便民生活圈”，是畅通经济“微循环”、释放居民消费潜力的有力举措。从优先配齐菜市场、美容美发店、药店等基本保障类业态，到因地制宜引入各种新业态新模式，群众身边商业网点布局不均、业态结构不合理等问题逐渐得到解决，广大居民基本消费需求得到满足，生活品质方能日益提升。

一年多来，我国“一刻钟便民生活圈”建设取得显著成效。同时也要看到其中仍存在一些问题：有的生活圈市场里菜肉价格偏高，居民宁愿多走几步去更远的地方买菜；有的地方在城市规划建设和老旧小区改造后，修鞋、修车、配钥匙、改衣服等“小修小补”的摊点没了，给居民生活带来不便……问题的背后反映出一些地方在打造便民生活圈时不够精细。

社区是城市治理的基本单元，建设便民生活圈是城市治理的重要举措之一。建好“一刻钟便民生活圈”，须注重精细化治理，其中的着力点首在问需于民。比如，很多居民对“小修小补”类摊点有需求，是否能在租金、税收等方面对该类摊点事先做出制度设计？只有充分了解群众的现实需求，以群众需求为出发点、落脚点，才能有针对性地规划布局，真正“圈”出老百姓的幸福感。

党的二十大报告在“增进民生福祉，提高人民生活品质”部分提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。“一刻钟便民生活圈”的重点，不仅在于“一刻钟”的时效，更在于“便民”的实惠。在生活需求从“有没有”转向“好不好”的当下，人们消费也越来越注重品质。便民生活圈建设要符合市场规律，引导差异化、特色化经营，更加重视新技术新业态新模式，通过拓展智能体验、推动线上线下融合，丰富便民生活圈应用场景，努力实现人民对美好生活的向往。