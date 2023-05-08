成都强化托育服务普惠发展

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加强专业学科建设，让托育照护更规范；完善政策支持体系，让托育服务更普惠；提升规范管理水平，让托育监管体系更完善……近年来，四川省成都市积极优化婴幼儿照护服务。随着一项项举措落地实施，越来越多家庭享受到普惠、便捷、优质的婴幼儿照护服务。

“幼有所育”是衡量城市幸福指数的重要标准。近年来，四川省成都市将婴幼儿照护服务发展作为营建全龄友好包容社会的重要内容，着力解决“不愿托、不便托、不敢托”等问题。全面推行托育机构健康管理员制度、大力支持普惠托育服务发展、严格实行监管规范……创新探索落地见效，民生实事稳步推进，成都成功入选首批全国婴幼儿照护服务示范城市。

目前，成都市共有提供托育服务的机构1609家，总托位7.8万个，每千人口托位数3.67个，入托率8.5%。在成都，越来越多的家庭正享受着越来越普惠、便捷、优质、安全的婴幼儿照护服务。

照护更专业——

健康管理员进机构指导

“每到流感高发期，预防工作一定得细致。”都江堰市平义社区哈罗呦呦托育中心里，健康管理员张维燕正讲授婴幼儿流感预防和处置知识。台下20多名保育师聚精会神地听着，时不时举手提问。

托育面向3岁以下婴幼儿，正是“最柔软的人群”。疾病预防、膳食配置、饮水卫生……婴幼儿健康管理学问深，有的家长对托育机构专业能力不放心，宁可在家用老一辈的“土方子”，也不愿将孩子送去托育中心。为补足托育机构卫生保健专业上的短板，成都市2021年建立并全面推行“医育结合”的健康管理员制度。

优中选优，健康管理员专业过硬。张维燕告诉记者，健康管理员从托育机构所在地基层医疗卫生机构中产生。“都是熟悉婴幼儿卫生保健知识的医护或者公共卫生人员，能力怎么样，家长们一打听就知道。”她平常在平义社区卫生服务中心儿保科工作，同时担任托育机构健康管理员，任期3年，做得好就能连续选任。

大到传染病如何防控、机构全年的健康管理计划如何制定，小到抱婴儿的正确手法、一顿营养餐的搭配烹饪，张维燕与保育师们密切交流，为他们答疑解惑。见有了“专业顾问”，前来报名的家长明显多起来。张维燕顺便为孩子们提供家庭医生签约服务：“不但没耽误本职工作，还形成了补充。”

目前成都市备案托育机构健康管理员配备率达到100%。“这一制度的推行，实现了托育机构卫生健康服务管理指导零距离，把托育机构卫生保健工作落到了实处。”成都市卫健委人口家庭处处长宋建华介绍，基层医疗机构、托育机构、家庭社会“三位一体”提升婴幼儿照护服务的格局构建起来。

同时，成都市加强中高等职业院校婴幼儿照护相关专业学科建设，全市开设婴幼儿照护相关专业的高、中职院校达到21所。“婴幼儿照护从业人员已作为急需紧缺职业（工种）纳入城乡就业培训、职业技能培训范围。”宋建华说，成都正开设托育服务行业保育师婴幼儿照护技能提升培训行业重点班，今年还将培养2000名保育师。

“政府重视托育服务专业度，从业者有了更广阔的成长空间。”哈罗呦呦托育中心负责人康露告诉记者：“婴幼儿照护服务技能比赛被纳入成都百万职工技能大赛，下功夫学理论、练技术，我们也能拿个奖！”她和同事们充满干劲。

服务更便捷——

托育中心开到居民家门口

一块块积木堆叠，没多久便成了大厦；几个孩子合力，一座“城市”慢慢有了雏形。四川天府新区成都直管区兴隆街道蓉宝宝托育中心里，孩子们正在保育师指导下发散着想象力。

兴隆街道原本没有托育机构，孩子两岁半的居民谯先生曾为此感到“心累”：“托育机构离家远、托位紧俏，好不容易找到，收费又超出预期。”2022年起，成都在全市建设“蓉易托”社区智慧托育中心，不断将优质便捷的托育服务带到市民家门口。

依托社区综合体等公共服务设施修建而成，“蓉易托”社区智慧托育中心突出节本增效理念。“价格比外面低了不少，靠谱吗？”谯先生开始将信将疑，来到中心走一圈，教室功能多、教具新，工作人员资质齐全，他便把心放到肚子里。

“成本低可不意味着服务会‘打折’。” 蓉宝宝托育中心负责人赵鑫解释，成都市鼓励国有企业、示范性托育机构等投资建设社区智慧托育中心，支持以公建民营、购买服务等方式引入专业机构规范化管理运营。

社区智慧托育中心享受多方面政策支持。社区激励资金、保障资金可依规支持中心的装修和运营补贴。“不仅税收优惠政策落实到位，用水、用电、用气也按照居民生活类价格执行。”赵鑫估算，“蓉易托”社区智慧托育中心的运营成本要比一般托育机构低至少20%，托育费也相应降低。

目前成都市已建设“蓉易托”社区智慧托育中心40余家，评选市级优秀“蓉易托”社区智慧托育中心12家，带动新增普惠托位万余个。“入托难”逐渐有了解决之道。

不断丰富优质供给，成都市打造“15分钟托育服务圈”。2021年以来全市新增备案托育机构281家，总托位数较2020年增加1.09万个，每千人口托位数较2020年增加1.61个，托位缺口正按计划有序补齐。

政府有为，市场有效，合力引导托育行业向着普惠的方向发展。成都市接受政府指导的普惠性托育机构收费低于同地段、同品质市场价格的80%。“‘入托贵’得到有效缓解，群众托育愿望上升，入托率较2020年提高了2.7个百分点。”宋建华说。

发展更规范——

示范性托育机构领办托育点

“今天又有几个新生报名，需要师资支援。”接到鹭岛国际社区托育点的求助电话，成都市希希家托育服务有限责任公司保育师李娜马上收拾用具出发。托育点离她所在的托育机构不远，当天就能顶上空缺。

近年来，群众对托育服务的需求迅速增长，除了各大成熟的托育品牌，分布在社区、家庭中的托育点也颇受欢迎。托育点往往方便、平价，但在场地安全、师资配置等方面也存在明显短板。如何破除托育点发展瓶颈，让家长放心送托？2020年起，成都市开始探索实施“1+N”服务新模式。

“由示范性托育机构作为‘1’领办社区、家庭托育点。”成都市卫健委副主任黄友静介绍，示范性托育机构为领办的托育点提供管理标准、服务流程、服务内容、人员培训、家庭养育指导、亲子活动组织“六统一”服务，解决了托育点的规范问题。

在示范性托育机构的帮扶下，托育点可以轻装上阵。“有成熟品牌的公信力支持，托育点的生源充足。课程、人才、管理体系等优质资源都在领办过程中下沉，托育点只需循着指导夯实服务质量，自身的口碑也会立起来。”成都市希希家托育服务有限责任公司总经理李楹芝认为，“1+N”模式让更多托育点的发展进入良性循环。

托育机构服务规范与否关乎家庭的未来，不容丝毫懈怠。成都市全面落实国家、四川省有关托育服务标准和管理规范，建立包括托育机构卫生评价标准、托育机构质量评价标准、托育机构卫生自查和市县两级卫生健康部门定期抽查、托育机构婴幼儿照护服务指南的“两评价、两抽查、一指南”制度规范，全面加强对托育机构规范服务的督促指导。

“未来，成都将继续创新体制机制，完善支持政策，强化规范管理，推动婴幼儿照护服务高质量发展。”黄友静说。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 13 版）