国家卫健委：调查显示超三成婴幼儿家庭有强烈入托需求

人民网北京9月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。国家卫生健康委人口家庭司负责人杜希学在会上表示，调查显示，有超过三成的婴幼儿家庭存在强烈的入托需求，目前托育机构以社会力量投资为主，九成是营利性机构，绝大多数地方的托育服务收费超出家庭可负担能力，大部分家庭期盼的方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务需求，目前还难以得到有效供给，托育服务工作任务还很艰巨繁重，亟待相关支持扶持政策落地落实。

杜希学介绍，近年来，国家卫生健康委在有关部门和各地的共同努力、积极推动下，托育服务工作扎实推进。

聚焦普惠托育，发展战略明确务实。2021年6月26日，中共中央、国务院印发了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，明确将发展普惠托育服务体系作为积极生育支持措施，为深入贯彻落实中央《决定》精神，今年7月25日，经国务院同意，17个部门又联合制定了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，再次明确要大力发展普惠托育服务体系，提出增加普惠托育服务供给、降低托育机构运营成本、提升托育服务质量等三方面21项具体任务。

注重安全健康，标准规范持续完善。2019年以来，国家卫生健康委会同相关部门，制定出台了一系列的规范性文件，包括托育机构的设施管理、登记备案、保育照护、伤害预防、消防安全、营养喂养、建筑设计、人员培训等各方面，不断完善托育服务标准规范体系，为婴幼儿健康成长提供科学规范的照护服务。

锚定托位目标，供给体系加快形成。国家“十四五”规划纲要将“每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数”这一指标纳入了经济社会发展的主要指标，提出到“十四五”期末要达到4.5个的目标。国家卫生健康委会同国家发展改革委积极开展普惠托育服务专项行动，给予每个新增托位1万元补助，近三年下达中央预算内投资20亿元，累计新增普惠托位20万个，各地也逐年分解托育指标，加大实施力度，社会力量积极响应，纷纷投资兴办托育机构。截至2021年底，全国每千人口托位数在2.03个左右。