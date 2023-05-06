烟火气升腾！“五一”假期餐饮消费活力足

图片来源：中国烹饪协会

人民网北京5月6日电 （记者孙红丽）淄博烧烤持续火热、各地餐厅烟火气升腾……今年“五一”黄金周假期，居民出行意愿强烈，餐饮消费市场大幅升温。据商务部商务大数据监测，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

“很久没吃到地道的北京风味了，带家人品尝一下北京老字号美食。”曾经在北京上大学，这次带家人来北京旅游的王先生说。“五一”期间，记者走访注意到，北京各大热门景区和中轴线附近的老字号吸引大批游客前来打卡，三里屯等热门商圈多家特色餐厅门前排起了长队。

国民消费需求充分释放，餐饮企业干劲十足

这个“五一”假期，全国各地热门商圈的人气不输热门景区，带动餐饮消费快速增长。税务总局增值税发票数据显示，“五一”假期，在旅游市场升温带动下，住宿和餐饮业销售收入实现较快增长。餐饮服务销售收入同比增长32.8%。

“不好意思，我们中午的堂食已经被订满了。”5月3日上午11点半，记者来到北京中关村某购物中心四楼的一家餐厅，门口的接待人员告诉记者。此时刚到午餐时间，商场几家特色餐厅门口已有不少顾客在排队等待。

北京商务局数据显示，假日期间，北京前门大栅栏商圈、地安门外商圈、王府井商圈、大兴机场商圈客流量同比分别增长5.5倍、5倍、2.6倍、2.2倍, 亚奥商圈、三里屯商圈、CBD商圈等11个重点商圈客流量同比增长超1倍。假日期间，东来顺、全聚德、大董、鸿宾楼和烤肉季同比分别增长18倍、13倍、4.1倍、4倍和3.9倍。

从全国层面看热门商圈、景区餐饮消费情况，中国烹饪协会“五一黄金周重点餐饮企业经营情况调研”数据显示，55%的受访企业客流量最火爆的单店是商圈店，19%的受访企业客流量最火爆的单店是景区及景区周边店。

“五一”黄金周期间，受访餐饮企业营业收入比去年同期上涨149%，客流量同比去年上涨211%；今年“五一”前四天营业收入比2019年“五一”上涨26%，客流量比2019年“五一”上涨25%。

中国烹饪协会认为，“五一”是继春节后的第一个小长假，充分释放了国人的消费需求，餐饮消费超过2019年同期水平，餐饮市场烟火气旺，各餐饮企业干劲十足，餐饮消费提前入夏。

“美食盛宴”花样繁多，促消费提振显著

“五一”假期期间，各地“美食盛宴”促消费活动如火如荼，提振效果显著。

浙江省推出“浙里来消费”主题活动，覆盖节日出游、餐饮消费、本地特产等各领域；山东“淄博烧烤节”持续火热，“五一”期间重点监测餐饮企业营业额同比增长281.68%，较2019年增长27.32%。此外，如“上海环球美食节”“江苏味道”“豫鉴美食”“味美浙江·烟火杭州”“放心消费在辽宁”等餐饮促消费活动，均在各地火热举行。

据商务部商务大数据监测，“五一”黄金周期间，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。其中，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额46.6亿元，同比增长21%；天津市商务局重点监测的餐饮企业五天累计营业额、客流量同比分别增长21.2%和32%；上海市商务委发布数据显示，餐饮业消费金额62.6亿元，同比2021年节日同期增长70.0%，同比2019年节日同期增长约62.8%……

为助力餐饮业复苏，北京、江苏、深圳、武汉、东莞等多地发放餐饮专项消费券，带活餐饮市场效果明显。美团数据显示，杭州、宁波、绍兴、深圳、珠海、东莞等城市发放消费券后，餐饮堂食消费同比增速均达到了两位数。

在江苏，重点餐饮企业实现营业额1.2亿元，同比增长95.6%。淮安举办万人龙虾宴活动，现场共有40家龙虾餐饮和特色小吃参加，三天累计现场人流超过2万人次，售出门票约6000份，龙虾1.5万斤。

湖南全省各地餐厅烟火气升腾，“一桌难求”的热闹盛况重现。据监测，今年“五一”五天假期全省400家零售与餐饮企业日均实现销售额47160.1万元，较2022年同期增长18.6%，按“五一”四天假期计算，日均实现销售额48022万元，较2019年同期增长23.6%。

浙江各地积极承接“味美浙江”溢出效应，结合本地特色菜系，推出大量餐饮盛宴。五一小长假期间，监测470余家重点零售和餐饮企业累计实现销售额同比增长19.51%，较2019年同期增长16.30%。