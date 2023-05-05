乐享银龄生活  这些健康指导很重要（健康直通车·关注健康老龄化（下））

近日，在河南省漯河市新华社区养老社区服务站，老人们在学习舞蹈。

尤亚辉摄（人民视觉）

近日，在河北省石家庄市元氏县北岩村，县中医院中医专家为村民进行义诊。

成和平摄（人民视觉）

家家有老人，人人都会老。想要做到健康长寿，老年人群需要重点关注哪些疾病？老年人常见病应如何进行科学管理？

近日，多位专家围绕老年人群的健康医疗开展科普指导，助力老年人群安享健康生活。

常见病预防要趁早

“慢性肾脏病是最常见的慢性病之一。根据流行病学调查，我国慢性肾脏病患病率为10.8%左右。”中日友好医院肾病科主任李文歌介绍，老年人是患慢性肾脏病最高危的一类人群，“步入老年阶段，人的肾功能本身就在明显减退，不少老年人还有多病共存的情况，需要同时吃很多种药，因此药物引起的肾脏损伤也比较常见。”

如何及时发现老年人有没有得肾脏病？李文歌介绍，建议老年人每年至少做两次尿常规检查；每年至少做一次血生化检查，这项检查里的肌酐、尿素氮等指标可评价肾脏功能是否受损。如果早期发现肾功能受损，可给予及时治疗。

“如果能早期发现慢性肾脏病，就是尿里有微量白蛋白的阶段，通过药物治疗往往能实现逆转甚至治愈。如果出现大量蛋白尿，治疗起来就非常困难，往往要用一些激素、细胞毒类药物、免疫抑制剂，这些药物的副作用较大，疗效也常不尽如人意。”李文歌强调，慢性肾脏病的防治关键在于早期发现。

专家介绍，防治慢性肾脏病还要针对病因有的放矢。由糖尿病、高血压、慢性肾小球肾炎等导致的慢性肾脏病，要注意控制好相应的指标。“老年人饮食应当清淡，注意控制好血糖、血压等指标。”李文歌说，服用药物时，老年人要先了解药物的肾毒性作用，避免服用肾毒性较大的药物。同时，注意不要过度劳累，保持良好的生活习惯。

“阿尔兹海默症、帕金森病、脑卒中是比较常见的老年神经疾病。”中日友好医院神经科副主任医师金淼表示，阿尔兹海默症暂时没有特效药物，但早期干预、早期诊断、早期治疗能够明显延缓疾病进程，改善患者生活质量。帕金森病的症状是震颤、动作迟缓、肢体僵硬等，早发现、早治疗同样也能延缓病情，改善生活质量。

值得注意的是，脑卒中已经上升至老年人致死病因首位。“脑卒中有高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率的特点。”金淼提醒，一旦有脑卒中相关症状，如突然间半身麻木、口歪眼斜、眼睛突然看不清楚、突然间掌握不好平衡等，一定要及时就诊，明确是否发生卒中。急性期治疗后，要进行康复锻炼，防止复发。对脑卒中，建议早发现、早诊治、重康复、防复发。

“缺铁性贫血是血液科门诊患者数量第一的病种，其高发人群包括月经增多的年轻女性、通过控制饮食减肥的人群、每天喝浓茶或咖啡的人群、做过减重手术的人群以及做过胃肠道肿瘤手术的人群等。”中日友好医院血液科主任李振玲说，对那些因控制饮食而贫血的患者，恢复正常饮食一段时间后，贫血的情况可能会有改善，但对于大多数贫血患者来说，体内铁储存已明显减少，需要药物治疗。药物有两种剂型，一种是口服铁剂，另一种是静脉输液。在治疗过程中，医生会帮助患者选择适合的治疗方式，患者要遵医嘱，完成治疗疗程，还要定期复查。

“老年综合征”需综合评估

老年人患病有什么特点？中日友好医院保健医疗部一部主任乔薇说，老年人患病时往往起病隐匿、症状不典型，因此发病后难以发现；同时，老年人存在多病共存、多重用药情况，需要通过老年综合评估技术、多学科团队合作参与老年综合征管理，达到对老年人的全程治疗。

“以一位81岁的老先生为例。”乔薇说，这位老先生得了肺炎，既往还有心衰、高血压、肾脏病等，在当地医院住院治疗。经过积极抗感染治疗，他痊愈出院了。出院后，老先生陆续出现了一些症状：餐后头晕、困倦，活动时胸闷、乏力，食欲不振、体重减轻。特别令老先生头疼的是，他双腿无力、容易跌倒，在老伴搀扶下才能行走，生活不能完全自理，需要家属照顾。老先生去过多个专科就诊，医生说他的肺炎已经治愈，其心衰、肾脏疾病也控制得非常稳定。但老先生特别苦恼——自己生活质量这么低，到底出了什么问题？

“后来老先生来我们科室就诊，我们通过老年综合评估技术，多维度评价他的疾病情况、躯体功能、心理健康等，以及是否存在衰弱、肌少症、抑郁、失眠等老年综合征。”乔薇说，经过评估，发现这位老先生不仅患有高血压，还合并餐后低血压，同时存在肌少症、衰弱和抑郁。

什么是餐后低血压？“它是指进餐后2个小时以内收缩压较餐前下降≥20mmHg，或者餐前收缩压高于100mmHg，但是餐后收缩压低于90mmHg。如果进餐后血压下降的幅度没有达到上述诊断标准，但出现了如头晕、胸闷等心脑缺血症状，也可以诊断餐后低血压。”乔薇说，餐后低血压的发病机制很多，可能与老年人自主神经功能调节障碍、压力感受器的敏感度下降、进食高碳水化合物食物以及胃排空过快等机制有关。

“对这位老先生，首先我们对其降压药、治疗心衰的药物等进行了用量、用药时间的调整。我们还指导这位老先生，要避免引起餐后低血压的相关行为，如不能一餐吃得过饱，要少食多餐；避免进食过烫食物；减少高碳水化合物的摄入，如米、面、粥等，适当增加蛋白质与优质脂肪酸的摄入。”乔薇说，经过干预，这位老先生餐后困倦、乏力的情况很快得到了缓解。

肌少症是什么？乔薇介绍，它是由年龄增长引起的相关肌肉量减少、肌肉力量下降和/或躯体功能减退的老年综合征。除了年龄因素，肌少症还与卧床、久坐不动的生活习惯、基础疾病以及营养不良相关。随着年龄的增长，肌少症患病率明显增加，80岁以上老人肌少症患病率高达67%。

如何诊断肌少症？乔薇介绍，可以通过仪器设备（DXA或BIA）测量老年人的四肢肌肉量是否有减少；通过握力的测定看肌肉力量是否有下降；通过步速以及5次起坐时间等检查看躯体功能有没有降低。

如何治疗肌少症？“首先要积极治疗基础疾病。对这位老先生，我们要治疗他的肺炎、心衰、高血压等，同时要给予积极的饮食干预和运动干预。在饮食方面，指导他摄入充足的能量和蛋白质，特别是优质蛋白，也就是禽、蛋、奶、鱼的摄入要占每日蛋白质摄入的50%以上。如果常规经口进食无法满足患者对能量和蛋白质的需求，可以给予肠内营养剂来补充。在运动方面，针对肌少症，要进行抗阻训练以及有氧训练。抗阻训练可以通过拉弹力带、举小哑铃进行；有氧运动方面，老人可以根据身体情况进行散步、打太极拳、游泳或跳舞等。”乔薇说。

经过一个月的治疗，老先生来复诊时各项指标有了明显改善，特别是他的肌肉量明显增加。乔薇说：“老先生开心地告诉我们，他不需要家人的照料了，现在生活完全可以自理，生活质量明显提升了。”

风湿病并非“受风受湿”引发

提起风湿病，很多人疑惑——这是由于“受风受湿”所得的疾病吗？

“风湿病的病因不是受风受湿。”中日友好医院风湿免疫科副主任卢昕介绍，“风湿”一词最早来自中医，现代所说的“风湿”由古希腊词汇“rheuma”翻译而来，原意指“流动”，后指遍布周身的慢性疼痛。因此，风湿病是指累及全身骨骼、关节、肌肉等器官的疾病。风湿病本质是人体自身的免疫系统出现异常，免疫系统对人体自身组织和器官造成破坏所致的疾病。除了影响骨骼、关节、肌肉外，还可能影响包括心、肺、肾等全身各处器官。在风湿病的诊断中，除了详细询问患者的症状和进行体格检查，最重要的诊断手段是实验室的化验检查，检测与风湿病相关的自身抗体。

老年人可能得哪些风湿病？卢昕介绍，最常见的风湿病包括骨关节炎、类风湿性关节炎、痛风等。其中，骨关节炎是一种退行性关节病变。“简单地说就是关节用久了，关节表面的软骨被磨损、破坏，软骨下的骨质增生导致关节间隙变窄、疼痛，导致出现关节功能障碍。”卢昕说，最常见的骨关节炎部位发生在手指末端关节、膝关节、髋关节、脊柱的椎体关节。

专家介绍，骨关节炎常常是单关节发病、不对称。而老年人常见的另一种关节炎——类风湿关节炎则相反，它是一种呈对称性、常累及双手小关节的慢性关节炎，手指受累常见于近端的指间关节，也可以影响到掌指关节和腕关节。不同于骨关节炎的软骨被破坏，类风湿关节炎是关节的滑膜出现炎症导致关节软骨和骨的破坏，如果不及早诊断和得到正确治疗，最终可能导致关节的畸形和致残。

“痛风是因为血里的尿酸升高、尿酸盐形成结晶沉积在关节中诱发的急性关节炎。”卢昕介绍，痛风最多发的部位是下肢，尤其是足趾第一个趾关节。此外，慢性痛风可能由于尿酸盐沉积在关节周围或者耳廓周围形成痛风石，甚至沉积在肾脏里导致慢性肾损害。痛风在老年男性、年轻男性以及老年女性中是常见疾病。除严格遵医嘱按时用药外，还需要患者进行自我管理、养成健康的饮食和生活方式。

“大夫，我常常腰腿痛，背越来越驼，身高变矮了，还经常骨折，吃了很多药，可是疼痛怎么都缓解不了，这是什么原因？”卢昕介绍，门诊中常遇到这样的老年患者，排除关节炎后，经过骨密度检测，往往会发现患者的骨量严重减少，这样的老年患者其实得了骨质疏松，由于骨的硬度和密度下降，骨质疏松患者容易发生脆性骨折。骨质疏松最易引起骨折的部位包括髋、椎体、腕等，老年人群要多关注自身骨密度，高度警惕骨质疏松。

“如果出现不明原因的发烧、皮疹、淋巴结肿大、肌肉疼痛或无力、肝肾功能化验异常、血液细胞化验异常，甚至不明原因的疲乏、消瘦等，可能是患上了复杂的风湿病。”卢昕说，老年人可能患的复杂风湿病包括系统性血管炎、干燥综合征、多发性肌炎和皮肌炎、硬皮病、白塞病、成人斯蒂尔病、IgG4相关性疾病等，这些疾病需要到风湿免疫科就诊。