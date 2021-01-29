关节肿痛，当心类风湿关节炎（名医讲堂）

寒冬季节，气温骤降，不少老年人出现关节肿痛症状。这究竟是风湿性关节炎，还是类风湿关节炎呢？

风湿一词源于中医，患者如存在关节、骨骼、肌肉或者关节骨骼附近的肌腱、软组织疼痛，都可以称为风湿。风湿性关节炎与感染有关，由于链球菌感染导致的关节炎，医学上将其特指为风湿性关节炎。而类风湿关节炎属于自身免疫病，与自身免疫系统紊乱有关。类风湿关节炎主要表现为对称性、多关节和小关节为主的疼痛、肿胀等症状。

很多患者常常在潮湿、阴冷的环境中出现关节肿胀、疼痛等症状。实际上，潮湿、阴冷的环境可能并不是类风湿关节炎产生的原因，但是对于类风湿关节炎患者而言，确实容易在潮湿、阴冷的环境中出现病情加重的情况。这主要是由于患者血管收缩、神经调配功能存在缺陷，对潮湿环境比较敏感。同时，在潮湿、阴冷的环境中，局部关节液流动减缓，炎症物质容易储积在关节里，进而造成疼痛和肿胀加重。

大多数患者发病年龄在青中年，发病高峰年龄在45岁左右。流行病学证据表明，女性比男性更容易患类风湿关节炎。

类风湿关节炎患者最常见的症状就是关节疼痛和肿胀。大多数类风湿关节炎的病人病情处于“发作—缓解—发作—缓解”的过程中，如不进行干预，病情会持续加重。部分病人病情始终得不到缓解，可能处于持续加重的过程。还有部分病人病情表现隐匿，症状轻微，或者可能暴发严重的关节肿胀、疼痛，但此后很多年都不会发作。

类风湿关节炎还会导致早晨起床手发僵、不能活动的症状，医学上称为“晨僵”。很多类风湿关节炎患者的晨僵可能会持续1小时以上。类风湿关节炎病程较长时，还可能出现关节变形。

类风湿关节炎的病因目前尚未明确，因此还达不到完全根治的效果。临床治疗的目标是控制疾病进展、缓解症状以及防止关节破坏。大多数类风湿关节炎患者需要长期用药，并定期前往医院观察、随诊，因此类风湿关节炎属于慢性疾病范畴。

很多患者会自行贴膏药治疗类风湿关节炎，这可以在一定程度上缓解疼痛等局部症状，但由于类风湿关节炎本质上属于自身免疫病，因此贴膏药并不能达到治疗疾病的作用。

对于类风湿关节炎，只要早发现、早就医、早治疗，都能减轻症状、控制炎症，避免出现关节的变形、破坏。病程处于晚期的类风湿关节炎病人，治疗的目标为减轻症状、缓解痛苦、保留关节功能。虽然手脚变形，但如果关节还有残余的功能，临床上也要尽可能地帮助患者进行康复锻炼，让剩余的关节功能尽可能保存下来，不至于进一步退化。

类风湿关节炎患者应注意控制体重。类风湿关节炎患者在疼痛急性期，不要进行运动，症状得到缓解后再进行适当的运动。可以在关节不负重的情况下进行锻炼，如快步走、太极拳、骑车、游泳等，都可增强肌肉功能。

（作者为北京协和医院风湿免疫科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 19 版）