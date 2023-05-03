电刺激将伤口愈合速度提高三倍

慢性伤口是糖尿病患者和老年人面临的主要健康问题，在极端情况下甚至可能导致截肢。在一项最新研究中，瑞典和德国科学家开发出了一种新方法，利用电刺激将伤口愈合速度提高了3倍。相关论文发表于最新一期《芯片上的实验室》杂志。

最新研究负责人、瑞典查尔默斯理工大学生物电子学副教授玛丽亚·艾斯普朗德解释说，慢性伤口是一个巨大的健康问题，但很少引起关注。为此，他们开发出了这种可使伤口愈合速度加快的方法，有望让糖尿病患者和老年人受益，因为他们经常遭受无法愈合的创伤。

新方法基于一个古老的假设——对受损皮肤进行电刺激可使伤口愈合，原因在于皮肤细胞在电场中会定向“迁移”。艾斯普朗德团队研究了如何利用这一原理对细胞进行电引导，以使伤口更快愈合。

为此，他们开发出了一款生物芯片，在上面培养皮肤细胞，然后在皮肤上制造微小的伤口，接着用电刺激伤口，结果表明，其伤口愈合速度是没有电刺激的4倍。

在实验中，研究人员还将重点放在了与糖尿病有关的伤口愈合上。结果表明，电刺激可以提高伤口的愈合速度。糖尿病是一个日益严重的全球健康问题。世界卫生组织和国际糖尿病联合会的数据显示，每11名成年人中就有1人患有某种形式的糖尿病。

研究团队指出，他们目前正在研究不同皮肤细胞对电刺激的反应，希望开发出一款设备，能“扫描”伤口，并根据伤口的情况调整电刺激，以有效帮助那些伤口愈合缓慢的人。(记者刘霞)