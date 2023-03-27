智能绷带促进慢性感染伤口愈合

美国研究人员开发了一种新型可拉伸无线生物电子系统，可用于监测慢性感染伤口，并能通过伤口部位的电刺激和药物治疗促进愈合。研究人员已证明该设备能够轻松黏附在皮肤上并加速糖尿病小鼠的伤口愈合。

仅在美国，慢性不愈合的伤口就影响了超过6万人，为患有糖尿病溃疡、烧伤、手术并发症和其他疾病的人增加了超过7亿美元的医疗费用。

目前治疗慢性伤口的方法可能是侵入性的，因为细菌感染很常见，阻碍了原本的愈合，有时会导致严重的疾病和死亡。虽然有报道称电刺激可加速伤口愈合，但现有的设备体积庞大且不实用。生物电子学的最新进展让人们能使用灵活的可穿戴生物传感器来治疗慢性伤口，这些传感器可通过pH、温度或葡萄糖等生理标志物监测伤口，但目前尚不清楚这些设备在实践中是否有效。

研究团队最新设计了一种由柔性印刷电路板制成的无线生物电子贴片，可定制设计用于监测愈合过程和感染发作的几种生理生物标志物，通过电活性水凝胶控制药物输送，并通过电刺激施加电压以促进伤口部位的愈合。

研究人员在自由移动的糖尿病小鼠身上实验了该设备，发现其表现出强大的黏附力、拉伸性和灵活性，可在25天内加速伤口愈合。研究人员总结说，定制设计的完全集成的可穿戴贴片可作为一种更有效、完全可控且易于实施的平台，用于个性化监测和治疗慢性伤口，且副作用最小。

创可贴我们都不陌生，它贴合皮肤又轻便柔软。与当下方兴未艾的柔性电子技术相结合，创可贴就实现“华丽升级”，变成高大上的柔性电子智能可穿戴产品。此类产品的用途不仅限于监测和愈合伤口，还可用来监测血压、血糖、心率、睡眠质量等健康指标。值得指出的是，目前许多柔性电子产品仍处于实验室阶段，仍需在落地应用和实现量产方面再加把劲。