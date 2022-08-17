治愈皮肤感染和伤口或有新方法

科技日报北京8月16日电 （实习记者张佳欣）加拿大卡尔加里大学研究人员发现了一种很有前途的治疗细菌性皮肤感染的新方法。在最近发表于《自然》杂志的论文中，研究人员描述了他们的新见解，或将带来治疗细菌感染和皮肤伤口的新疗法。

传统上，研究人员认为中性粒细胞和单核细胞都负责清除皮肤上受感染部位的细菌。当这些细胞协同工作时，它们就成了免疫系统在人体内的第一道防线。

然而，新的研究表明，单核细胞本身就能够促进伤口更快地愈合。单核细胞通过调节伤口修复过程中的瘦素水平和血管生长来帮助愈合。它们还会产生生长激素释放素，这是一种帮助伤口更有效愈合的激素。

胃饥饿素是胃在饥饿时产生的一种激素；瘦素则是在吃了饭感觉饱之后由脂肪细胞产生的激素。长期以来，这两种激素之间的平衡一直被认为是新陈代谢和饮食的关键，但人们一直不知道其与免疫机制和组织修复之间的联系。

使用活体显微镜观察，研究人员能够在动物原型中可视化对金黄色葡萄球菌的免疫反应。金黄色葡萄球菌是一种常见于健康人体皮肤或鼻子上的细菌，可能是与皮肤和组织感染有关的各种疾病的催化剂，如脓肿或疖子。在某些情况下，这种细菌可能会导致严重的感染，如肺炎和心内膜炎。

金黄色葡萄球菌感染后，身体会召集有用的免疫细胞、中性粒细胞和单核细胞。中性粒细胞清除细菌，而单核细胞帮助修复组织。在没有单核细胞的情况下，瘦素增加，导致感染时血管生长，其结果可能是延迟愈合和留下疤痕。相反，单核细胞会在感染部位释放胃饥饿素，阻止瘦素驱动的血管过度生长，从而促进组织修复。

研究人员表示，这项研究提升了单核细胞在伤口修复中的作用，挑战了目前中性粒细胞和单核细胞清除细菌的观点，表明了一种范式转变，为在免疫学和微生物学领域引入代谢激素（胃饥饿素和瘦素）打开了大门。