北京：全市中小学将配备健康副校长

北京市教委、市卫健委日前联合发布《北京市中小学选聘卫生健康副校长工作实施方案》，明确将推动全市中小学校配备健康副校长，加强学校卫生工作专业力量，提升学校卫生与健康教育工作能力水平，打造健康安全的校园环境。

方案明确，卫生健康副校长履职期间协助校长指导学校开展卫生与健康教育相关工作，工作职责包括：指导学校依照法律法规落实学校卫生工作，指导学校提升公共卫生应急处置能力，促进学生健康管理工作，指导学校开展健康宣教等。

卫生健康副校长要加强对学校校医或保健教师工作的指导，定期参加学校行政例会，参与研究学校卫生管理、健康校园建设、爱国卫生运动等工作；协调推动学校健全完善传染病联防联控工作机制和应急协作体系，定期指导学校开展突发公共卫生事件应急演练；协助学校对学生近视、肥胖、脊柱侧弯等健康问题提出工作建议，定期到学校现场指导卫生相关工作，关注学生用眼卫生、学生心理健康等重点工作的落实；定期组织召开健康相关座谈会或知识讲座，为中小学校医、保健教师等工作人员进行专业培训。

卫生健康副校长由卫健行政部门推荐或委派，经教育行政部门或者学校聘任，在学校兼任副校长职务。各区教育行政部门组织学校按照就近便利、精准有效的工作原则，从区级人员库中自主或根据统一安排选聘。鼓励学校所在地社区卫生服务中心的领导班子成员或属地疾控部门、辖区内公立医院等单位符合条件的业务骨干担任卫生健康副校长。

中等职业学校及幼儿园可参照执行。