实施积极应对人口老龄化国家战略（评论员观察）

树立积极老龄观，深入挖掘老龄社会潜能，积极培育银发经济，最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，才能使经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应

《老年人能力评估规范》国家标准正式发布，全国养老服务等相关行业有了更加科学、统一、权威的评估工具；《养老和家政服务标准化专项行动方案》印发，通过促进养老和家政服务业提质扩容，更好满足老年人多样化、多层次养老服务需求……近期出台的一系列政策措施，进一步完善了养老服务体系和健康支撑体系，彰显了实施积极应对人口老龄化国家战略的坚定决心。

积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。党的二十大报告提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”党的十八大以来，我国在“老有所养”上持续用力，将积极应对人口老龄化确定为国家战略，专门出台并实施中长期规划，推动老龄事业顶层设计更加完备、重大改革措施落实生效，为积极应对人口老龄化奠定了坚实的基础。

人口老龄化，对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力，都具有深远影响。我国老年人口规模大，老龄化速度快，我们必须深刻认识应对人口老龄化这一任务的紧迫性，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。要有全局意识，从国家战略的高度，建立人口、社会、经济等相互衔接协同的政策体系。老龄化往往伴随少子化，积极应对人口老龄化要在完善养老服务体系的同时，优化生育政策及配套支持措施，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，促进人口长期均衡发展。

积极应对人口老龄化，要坚持系统观念，统筹好点和面，综合施策。一方面，要健全基本养老服务体系，大力发展普惠型养老服务。比如，建立基本养老服务清单制度，明确服务对象、服务内容、服务标准和支出责任，让广大老年人都拥有更好社会保障、更多养老服务和更高生活质量。另一方面，要聚焦广大老年人在社会保障、养老、医疗等方面的急难愁盼问题，重点关注失能失智、高龄慢病、生活困难等老人群体的特殊需求。此外，我国老龄化水平城乡差异明显，农村老年人普遍存在独居空巢问题，需要推动城乡养老资源均衡发展，不断加强互助式养老机构建设。

“十四五”时期是应对人口老龄化的重要窗口期，预计这一时期我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。在这一关键历史时期，要提高实施积极应对人口老龄化国家战略的主动性，从财富储备、人力资源、物质服务、科技支撑、社会环境等方面持续用力，坚持尽力而为、量力而行，充分考虑发展的阶段性特征和财政承受能力。树立积极老龄观，深入挖掘老龄社会潜能，积极培育银发经济，最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，才能使经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应。

人口老龄化是人类社会发展的客观趋势，我国具备坚实的物质基础、充足的人力资本、尊老爱老的传统美德，完全有条件、有能力、有信心解决好这一重大课题。不断满足数量庞大的老年人多方面需求，妥善解决人口老龄化带来的社会问题，中国特色应对人口老龄化道路必将越走越宽阔。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 05 版）