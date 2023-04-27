“扫码关注”不能成为霸王条款（金台锐评）

你是否遇到过这样的情形：消费后想要开具发票，商家表示“不关注公众号就无法开具发票”；去餐厅吃饭不仅只能通过线上扫码点餐，而且点餐小程序甚至可能要求用户同意隐私协议并授权自己的信息，才能使用完整的服务……

近年来，随着线上扫码支付方式日趋普及，在提供更快捷便利支付渠道的同时，也给消费者带来新的“堵点”——在停车缴费、出具发票、餐厅点餐等消费场景中，消费者往往都会被要求扫二维码时需关注公众号，否则就不能实施下一步操作，让本意是为了方便的“二维码”硬生生成了“拦路码”。

这种带有强制意味的扫码关注，背后有着怎样的利益考量？商家通过这种做法，首先可以获得大批阅读量和关注量，进而用大量的广告和信息推送等方式，吸引消费者更多关注和再次光顾，实现将“流量”转化为“销量”。更有甚者，一些商家可以借此进行大量引流，把公众号养“肥”，进而用来高价售卖变现。显而易见的是，这种带有强制意味的扫码关注，对商家而言是有利的，而对消费者来说，却是平添烦扰。更值得注意的是，这种做法背后，一些敏感个人信息可能被非法获取，进而增加隐私泄露、被营销信息骚扰，甚至遭遇电信网络诈骗的风险。

这种“扫码关注”合法吗？《互联网用户公众账号信息服务管理规定》明确规定，公众账号信息服务平台应当规范公众账号推荐订阅关注机制，未经互联网用户同意，不得以任何方式强制或者变相强制订阅关注其他用户公众账号。此外，根据消费者权益保护法相关规定，收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。也就是说，无论是带有强制意味的扫码关注这一做法本身，还是在此过程中的过度索权获取、滥用以及泄露消费者个人信息等行为，既背离了法治精神，也有违相关法律规定，属于限制消费者的霸王条款。

治理带有强制意味的扫码关注，维护消费者合法权益，需要多方联动综合施策，形成协同共治合力。对商家而言，应增强自律意识，创新消费模式、营销宣传公众号本无可厚非，但不能违背消费者意愿、损害消费者权益。有关部门应加强监管力度，建立联合执法和监督机制，严格落实二维码的使用识别标准，严控公众号平台对用户信息的强制收集；针对违背消费者信息安全意愿乃至滥用个人信息等行为，可设立并完善线上线下的消费者侵权投诉渠道，建立长效机制，惩治侵犯消费者个人信息的行为。消费者应增强自身权利和防范意识，对侵犯个人信息的行为说“不”，积极维护自身的知情权、选择权和公平交易权。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 19 版）