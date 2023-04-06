“不支持售后维权”的霸王条款无效（以案说法）

【案情】网上购物已成为人们生活的一部分，而消费者收到不满意的商品后，要求退货、退款也是常有的事。但如果在网络消费中遭遇“霸王条款”，消费者应该如何维权？

张某在某网络交易平台向吴某购买了某品牌二手女款包，价款1.4万元，卖家保证为正品，承诺货到付款，如假包退。然而，此后张某委托检测机构进行检测，却发现该包并非正品，遂将该包寄回给吴某，张某要求退款未果，遂诉至法院要求全额退款。对此，吴某表示，其专业从事奢侈品经营交易，与张某曾进行过多次交易，并辩称交易是货到付款，买家付款表明已认可商品质量，且平台用户行为规范明确“交易成功后，不支持售后维权”，故不同意退货退款。

【说法】审理法院认为，平台用户行为规范关于“交易成功后，不支持售后维权”的内容，是电子商务经营者为重复使用而预先拟定，在订立合同时未与对方协商的条款，属格式条款。该格式条款不合理地免除了经营者责任，排除了消费者权利，依据《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》第一条之规定，应认定为无效。

法官表示，实践中，存在电子商务经营者利用其优势地位，制定不公平不合理的格式条款侵害消费者合法权益的情况。本案裁判通过对网络消费格式条款进行合法性审查，对于不合理地免除经营者责任、排除消费者权利的格式条款作出否定性评价，将有力维护消费者合法权益，进一步清朗消费环境。

（本报记者 张 璁整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 19 版）