警惕医疗美容领域霸王条款

根据《“不公平格式条款”消费者认知及线索征集调查报告》，中国消费者协会近日邀请中消协律师团律师对消费者反映强烈的医疗美容领域不公平格式条款进行点评，曝光了医疗美容领域多个不公平格式条款（俗称霸王条款），涉及充值卡过期后余额不退、购买产品和服务时有优惠退款时按原价扣费等。

预付卡并非到期不退余额

现实中，一些医疗美容机构单方面约定预付卡（充值卡）有效期，超期自动视为放弃权利，余额概不退还。例如，本卡充值有效期为1年，自2021年6月1日起至2022年5月31日止，超过期限视作自动放弃，余额不退。

对此，中消协律师团律师指出，根据《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第十九条的规定，记名卡不得设有效期;不记名卡有效期不得少于3年。发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余额的不记名卡应提供激活、换卡等配套服务。

因此，充值卡等预付式消费中，即使卡到期后，消费者事先预存的费用仍属于持卡人所有，商家没有权利将卡内余额据为己有。超过期限后“视作自动放弃”的约定属于利用格式条款排除或者限制消费者取回钱款权利、减轻或者免除经营者退款责任，侵害了消费者财产所有权，该条款内容无效。

存在模糊或苛刻条款

还有机构单方约定医美手术费、医疗费等一律不退，免除了经营者对提供的商品或者服务依法应当承担的保证责任。例如，就医者理解由于个人审美观点不同和现行水平所限，不能达到患者理想的手术效果，若出现某些不足，且符合修复条件，本院免费负责修复，手术费医疗费一律不退。

上述条款表述不清晰、不明确，没有可操作性，一旦发生纠纷，会成为经营者以此推卸法定责任的理由。经营者是否承担退、赔责任应依据其是否遵守医疗美容技术操作规程、是否严格履行合同义务等综合判断，而不能通过格式条款约定减轻法定责任。

还有机构规定，达到疗程效果后，为保证祛斑效果不易反弹，顾客需不间断使用保养液、调肤啫喱，巩固疗程效果，治疗结束后没有配合长期使用后期保养产品而导致斑反弹的，本院概不负责。

中消协律师团律师指出，医疗美容机构设定严苛的美容术后保养条件，实际是将治疗效果不佳的责任转嫁给消费者，消费者稍有不符合列明的情况，经营者即可据此免责，减轻自身责任，加重消费者责任，属于无效格式条款。

购买时有优惠该如何退款

有医疗美容机构在消费者购买产品和服务时享有优惠，但在消费者退款时一律按照商品和服务的原价抵扣费用。例如，有医疗美容机构规定：“您在本中心所购买的项目均享受本中心会员优惠价格。如会员遇到不可抗拒因素需要退款，公司将此情况视为会员自动放弃其会员身份。因此退卡的顾客将不再享受本中心专门为会员提供的优惠待遇。退卡时需要按本中心项目单次的价位予以扣除消耗款项，包括赠送的会员产品和疗程。”

对此，中消协律师团律师指出，双方的合同合法成立生效后，对双方当事人均具有法律约束力，如果需解除合同退款，应根据具体情况分析。如果是因消费者主观原因需要解除合同，那么应按合同约定的违约条款执行，而且约定的违约金不应超过造成的损失；如果是经营者不按约定提供产品或服务等原因解除合同，那么经营者应按优惠消费后剩余的金额予以退款，并赔偿消费者的损失；如果是因为不可抗力解除合同，应按不可抗力的法律规定予以解决。