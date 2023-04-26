上海八个“全覆盖”打造中医药健康服务主阵地

近日，上海市中医药管理局联合上海市卫生健康委、上海市人力资源和社会保障局等九大委办局联合印发《上海市基层中医药服务能力提升实施方案（2023—2025年）》，首次提出将社区打造成中医药服务的主阵地。到2025年，上海基层中医药将实现八个“全覆盖”。

八个“全覆盖”包括：区级公立中医医院二级甲等及以上全覆盖；公立综合医院中医科基本实现全覆盖；二级及以上妇幼保健院中医科基本实现全覆盖；社区卫生服务中心中医馆全覆盖；家庭医生团队中医药服务全覆盖；社区中医药优质服务提供全覆盖；基层中医药人员配备全覆盖；基层中医药健康宣教全覆盖。

“全覆盖”后，上海100%的区级公立中医医院达到二级甲等及以上水平，95%的公立综合医院、80%的二级及以上妇幼保健院设置中医科，配备中医类别医师提供中医特色服务，100%的社区卫生服务中心规范设置中医馆，在高质量社区卫生服务中心建设中加强中医药内涵要求和“治未病”特色。100%的家庭医生团队均配备1名中医类别医师或可提供中医药服务的临床医师，提供中医药服务。100%的社区卫生服务中心至少开设1个中医优势专病（专科）门诊，打造50个社区中医特色诊疗服务品牌，建设一批中医药特色鲜明的社区卫生服务站（村卫生室），100%的社区卫生服务中心（站）配备中医类别医师，并向村卫生室延伸中医药服务。100%的区设置中医健康宣教基地或中医药文化宣传基地，推动中医药健康知识普及和中医药健康素养提升。

上海将以创建国家中医药综合改革示范区为重要契机，坚持中西医并重，着力发扬“海派中医”特色优势，健全基层中医药服务网络，全面提升基层中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力，为民众提供便捷、优质的中医药服务。