为所有需要疫苗的人接种并非易事。许多疫苗需要冷藏，因此很难将它们运送到缺乏基础设施的偏远地区。24日发表在《自然·生物技术》上的一项研究提出了一个解决方案，美国麻省理工学院科学家成功研制出一种可一天内生产数百剂疫苗的移动疫苗打印机。打印机能生产热稳定的新冠RNA疫苗，且该疫苗在小鼠中产生的免疫反应，与注射RNA疫苗相当。

这种打印机可放在桌面上，其用数百个含有疫苗的微针生产贴片，贴片会附着在皮肤上，使疫苗无需传统注射即可溶解。一经打印出来，疫苗贴片在室温下也能储存数月。

研究人员用来打印微针的“墨水”，包含了封装在脂质纳米颗粒中的RNA疫苗分子，这有助于它们长时间保持稳定，即使在室温或更高温度下储存也是如此。研究人员发现，聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯醇的50/50组合，是具有刚度和稳定性的最佳组合。

为测试疫苗的长期稳定性，研究人员首创了这种含有荧光素蛋白的RNA墨水。他们将所得的微针贴片在4℃或25℃（室温）下储存长达6个月后应用于小鼠，同时还在37℃下储存了一批贴片一个月。在所有这些条件下，贴片均未失效。相比之下，传统肌内注射疫苗有效性随室温下储存时间的延长而下降。

研究人员表示，这项工作特别令人兴奋，因为它实现了按需生产疫苗的目标。由于有可能扩大疫苗生产规模并提高高温下的稳定性，移动疫苗打印机可促进RNA疫苗的广泛获取。

【总编辑圈点】

微针贴片疫苗，一种无需注射的疫苗。贴片尺寸袖珍，但表面布满微型针头。按一下贴片，装载有疫苗成分的微针刺入皮肤，便轻松完成了接种。对疫苗推广来说，它的亮点在便于运输、储存，大为降低疫苗的获取和注射门槛。此次，研究人员干脆研制出了配套的疫苗打印机，哪里需要就去哪里打印。他们已经在小鼠上测试了疫苗稳定性。即使在室温条件下，半年过去疫苗依然表现优秀。这种打印机可以促进RNA疫苗的更广泛获取，造福偏远地区。