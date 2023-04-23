全面构建中医药文化弘扬体系 全力推动中医药深入百姓生活

新华网北京4月21日电（刘映）中医药文化是中医药传承发展的重要根基。近日，国家中医药管理局同中央宣传部、教育部、国家卫生健康委等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，明确提出一系列推动中医药文化创造性转化、创新性发展的具体举措。这是首次由八部门出台中医药文化建设的专门方案，是深刻领会“两个结合”重大意义的实际行动，是贯彻落实党的二十大精神和党中央国务院关于中医药传承创新发展重大决策部署的重要举措。

国家中医药管理局综合司副司长邢超在此间举行的发布会上表示，进入“十四五”以来，在中央宣传部高度重视和指导支持下，中医药文化建设纳入中华优秀传统文化传承发展工程的总体布局，并在重点项目中新增中医药文化弘扬工程，这标志着中医药文化传承发展跃上新台阶、迈出新步伐。

《方案》提出12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药深入融入广大群众生产生活。

增强文化自信需要优秀传统文化做支撑

邢超表示，中医药是中华优秀传统文化的杰出代表和重要组成，推动中医药传承创新发展，大力弘扬中医药文化对于增强文化自信具有重要的支撑作用。国家中医药管理局始终坚持以文化筑牢中医药事业发展，以文化涵养中医药事业的发展，并从建立健全中医药文化建设机制、持续丰富中医药文化活动、不断优化中医药文化产品供给、积极推动中医药传播平台建设等几大方面不断推进。

“自‘十三五’以来，各地累计举办各类中医药文化活动2.8万余场，参与辐射人数超过1800万。”邢超说，在优化中医药文化产品供给方面，指导创作了一批优秀的中医药纪录片、影视作品、主题展览、文化科普图书等，也探索了“中医药+动漫”的传播形式，推出了“灸童”“河洛”等动漫IP和相关的文创产品。在全国各地推动建设中医药文化宣传教育基地，中医药文化体验场馆，推动基地和场馆面向群众，为大家提供更为多元的中医药文化服务。为方便群众足不出户即可感受到中医药文化，还推动基地的数字化建设，上线了全国中医药文化宣传教育基地网上展馆，让更多中医药爱好者可以“云游基地”。“十四五”末，国家中医药管理局将推动全国中医药文化宣传教育基地增量提质，研究出台全国中医药文化体验场馆建设标准，并推动一批地方场馆达标。

中医药古籍保护和博物馆建设取得新进展

中医药古籍是传承中医药文化的重要载体，也是中医药创新发展的不竭源泉，为加速中医药古籍有效保护和充分利用，为中医药文化弘扬提供更有力的支撑。国家中医药管理局成立了“中医药古籍工作领导小组”，统筹行业古籍工作。

“我们以加强古典医籍精华梳理和挖掘为重点，实施了一系列中医药古籍保护、研究与利用的重大工程，构建起中医药古籍工作体系。”国家中医药管理局科技司副司长陈榕虎说，具体包括实施”中医药古籍保护与利用能力建设”项目，出版了416种中医药古籍；推进国家重大文化工程《中华医藏》项目，拟影印出版2289种经典医籍，目前首批“养生卷”74种医籍已正式出版；实施“中医药古籍文献传承专项”等项目，致力于培养一批古籍整理研究的专业人才，制定一系列中医药古籍保护利用的规范和标准，同时也开展了40个病种的古籍文献专题研究；利用中央对地方转移支付资金，改善全国中医药行业古籍馆藏机构的馆藏条件，提升古籍保护能力，修复了一批破损的珍贵医药典籍，同步推进了古籍的数字资源建设，目前已建成“国医典藏”等中医药古籍数字化平台；完成了400余种海外中医药古籍的回归整理和160余部少数民族医药传统文献的整理工作。

作为中医药文化建设的一个新兴板块，中医药博物馆事业发展也将迈出新步伐。国家中医药博物馆副馆长陈峥表示，“促进中医药博物馆事业向着高质量发展的目标前进，以建立中医药博物馆体系为重点，从多方面统筹推进，一是成立了国家中医药博物馆机构，高水平的建设中医药博物馆体系的龙头；二是积极推进数字博物馆建设，开展数字博物馆前期研究工作，设计制作“道地本草数字展厅”，在国家中医药博物馆官网上线，举办了华踪医迹、智慧之光等中医药文化展览和首届全国中医药博物馆文博设计大赛；三是启动《中医药博物馆体系建设实施方案》编制工作，紧扣中医药博物馆文化属性，绘制全国中医药博物馆建设全景布局图。

国际传播再提速，增强海外民众认同

中医药“走出去”的步伐也在不断加快。国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇表示，未来将继续以《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》为抓手，依托中医药海外中心、海外中国文化中心、海外高水平医疗机构等载体，面向全球推介优质中医药资源和中医药服务，加强国际传播，打造精品项目。支持拍摄中医药影视精品，利用短视频、动漫、图书等多种方式，打造中医药对外宣传产品。深入开展中医中药海外行、“一带一路”针灸风采行等活动，通过健康咨询、展览展示、体验品鉴等亮点品牌，持续提增海外民众对包括中医药在内的优秀中华文化的理解和认同。