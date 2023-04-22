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河北秦皇岛：居家养老暖夕阳

2023年04月22日08:40 来源：新华网

　　4月21日，老年人在秦皇岛市北戴河区安居社区日间照料服务中心排练“五一”联欢节目。

　　近年来，河北省秦皇岛市北戴河区聚焦民生实事项目，探索引入社会力量，鼓励民营企业进驻社区以微利润模式开展助餐、助医、日间照护等多种形式的居家养老服务，满足老年人多样化的养老服务需求。

　　新华社记者 杨世尧 摄

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(责编：鲁婧、李楠桦)


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