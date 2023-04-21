价格降低一半左右 多地开始下调种植牙价格 

人民网北京4月21日电 （记者乔业琼）近日，多地医保部门发布公告，4月20日起落实口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠竞价挂网“三位一体”的综合治理措施，单颗种植牙的价格降低一半左右。

口腔种植是缺牙修复的重要方式，与固定义齿、可摘义齿等常规修复方式相比，种植牙的功能、结构、外观更接近天然牙。随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，同时该领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一，群众对口腔种植“天价收费”、宣传虚假补贴、用低价广告欺骗患者、用“好处费”“介绍费”买卖客源等问题反映强烈。

为此，国家医疗保障局去年发布了《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，今年1月11日，由国家医保局指导，四川省牵头的口腔种植体系统省际联盟集中带量采购开标，并产生拟中选结果。

目前，北京、河北、黑龙江、江苏、山东、四川、江西等地已发布公告，4月20日起全面落地种植牙价格综合治理措施。以河北为例，种植体平均中选价格降至548元—1855元之间，平均价格900余元，与集采前相比平均降幅55%；牙冠价格降到145元—656元，平均价格340余元。单颗常规种植牙总费用将从原来的普遍万元以上降至5000—7000左右，平均降幅达到50%左右。