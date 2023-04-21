国家药监局：第三方平台要全力确保药品网售质量安全

人民网北京4月21日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，4月19日，国家药监局在上海召开药品网络交易第三方平台调研座谈会，听取平台企业代表贯彻落实《药品网络销售监督管理办法》的工作举措和意见建议。

会上，拼多多、天猫、淘宝、美团、京东到家、饿了么、抖音电商、药房网、小红书等平台有关负责人就制度体系建设、风险巡查管控、违规行为治理等问题开展交流讨论，对培训指导、数据对接、社会共治等方面提出建议。上海药监局负责同志表示，平台应强化合规意识与主体责任意识，及时跟进政策要求，提升治理效率。

会议认为，近年来随着经济社会发展，药品网络销售发展快速，在疫情防控、满足群众用药需求等方面发挥了积极作用，但新业态也伴随新的问题，行业发展面临挑战。

会议指出，党的二十大报告要求把保障人民健康放在优先发展的战略位置，与会单位要深入学习二十大报告精神，深入践行以人民为中心的理念，全力确保药品网络销售质量安全。

会议强调，第三方平台企业要统筹考虑发展与安全问题，牢固树立安全风险意识和质量安全第一的意识；要以《药品网络销售监督管理办法》为抓手，切实履行企业主体责任，持续提升药品全过程质量安全管理能力；要持续守法合规，采取多种措施规范药品网络销售市场秩序。地方药品监管部门要强化监管，主动监管、靠前监管，要充分探索“以网管网”“以快制快”的监管措施，加强违法违规行为监测处置。

资料显示，4月11日，国家药监局公布4起药品网络销售典型案例，包括美团外卖平台网店销售未取得批准证明文件药品案、京东商城网店销售医疗机构制剂案、小红书平台网店无证销售药品案、拼多多商城网店无证销售药品案。

国家药监局提示，《药品网络销售监督管理办法》于2022年9月发布，自2022年12月1日起正式实施。药品网络销售企业应按照法规要求加强内部管理，严格规范经营。药品网络销售第三方平台企业应严格落实好审核管理责任，监测平台内经营企业违法违规行为，及时采取措施消除风险，并向所在地监管部门报告。