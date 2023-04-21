八部门联合出台中医药文化建设方案

本报北京4月20日电（记者田雅婷 通讯员蔡雨琪）20日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》及中医药文化建设工作有关情况。据国家中医药管理局综合司副司长邢超介绍，《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》（以下简称“方案”）由中医药管理局、中央宣传部、教育部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家广电总局、国家文物局联合研究制定，是首次由8部门出台中医药文化建设的专门方案。

方案明确了实施中医药文化工程的指导思想、基本思想和总体目标，提出到2025年中医药文化产品和服务更为优质丰富，传播体系趋于健全，公民中医药文化健康素养水平不断提升，海外传播更为广泛。

方案提出了12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药深入融入广大群众生产生活。在研究阐发方面，重点组织中医药文化精神标识研究，中医药文化时代阐释等工作。在教育普及方面，重点加强中医药科普工作，丰富中小学中医药文化教育校园活动，建立并实施专项调查制度。在保护传承方面，重点加强中医药典籍研究保护整理出版，深化中医医疗机构、教育机构、科研机构以及其他医疗机构中医科、中药企业文化建设，推动中医药医教研产彰显文化特色。在创新发展方面，重点推动建设中医药博物馆体系，加大中医药文化活动、产品以及服务供给。在传播交流方面，重点打造传播平台，培养传播队伍，促进海外交流。

根据方案提出的总体目标，到2025年，中医药文化产品和服务供给更为优质丰富；打造一批中医药文化品牌活动、精品力作、传播平台；公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右；中医药海外传播半径不断延伸。

“中医药学的哲学体系、思维模式、价值观念与中华优秀传统文化一脉相承。”中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰说，要深入挖掘中医药文化内涵和时代价值，加大中医药文化保护传承和传播推广力度，促进中医药文化创造性转化、创新性发展，为中医药振兴发展、健康中国建设注入源源不断的文化动力。