伴随着我国老龄化进程加快，“银发经济”蓬勃发展，同时也出现了诱导消费、集资诈骗、冒充“以房养老”等消费陷阱，养老消费与维权成为社会关注的焦点。

4月19日，中国消费者协会发布《2022年养老消费调查项目研究报告》，从需求与供给两端对养老消费的现状进行分析。报告显示，老人居家养老需求重在家政清洁、餐饮、老年饭桌等“日常所需”，机构养老需求重在“医养结合”，特殊护理用品、辅助用品需求增加。低龄老年人消费更具活力，升级型消费需求明显，高龄老人养老亟须加大支持力度。整体而言，老年人消费环境仍需“适老化”提升。

为了厘清当前养老服务和老年消费现状，2022年中消协组织专项调查。本次调查覆盖东部、中部、西部地区，选择在老龄化程度较高、养老机构众多的十个城市开展，分别为南通、大连、上海、沈阳、哈尔滨、重庆、北京、青岛、大理和郑州。

面向养老消费需求端，中消协通过对老人、子女及护理者开展问卷调查发现，居家养老仍是目前老人能接受的主流养老方式，占比88.93%。从养老方式观念来看，有53.81%的老人更希望和儿女家人同住养老。机构养老的需求重在“医养结合”，服务性价比更受关注。超过四成的消费者认为养老机构收费合理性一般，对养老机构服务质量满意度为62.03%。

调查显示，低龄老人升级型消费需求明显。中消协认为，低龄老年人更具消费活力，一是收入水平相对较高，受教育程度高，消费观念能够与时俱进；二是身体健康程度更好，生活爱好丰富多元，外出社交场景多，除了基本日常生活品的购买需求，对文化娱乐、时尚服饰、电子产品、保健产品购买意愿更加强烈。

面向养老服务供给端，中消协通过对养老服务从业人员（机构负责人、保健医生、护工等）开展深度访问发现，当前社区居家养老和专业机构养老呈现融合发展态势，专业养老机构逐步延伸服务触角到社区，服务内容涉及老年餐桌、日间照护、医疗康复、老年电商平台等多项内容。

部分被访者表示，目前服务提供方鱼龙混杂，服务水平参差不齐，服务内容不尽相同，从业者呼吁出台统一的地方服务标准和价格标准，推动养老服务行业高质量有序发展。

多数被访机构表示，助老设施和产品供给不足，人性化程度尚待提升。以基础设施和设备为例，受规模、资金限制，虽然能够保证日常照料的基本需求，但是对于老人文娱、体育、助浴、助洁等多元化需求满足能力不足，尤其是对于失能失智和需康复护理的老人，现有相关设施的人性化设计和智能化水平不足。

调查显示，机构养老中约80%以上为失能失智老人，随着老年消费能力的增加，“医养结合”的养老服务更受欢迎。

中消协指出，养老服务消费刚性需求者主要是高龄失能失智老年人（80岁以上），这一年龄段的老人大多不具备较高的收入水平，养老消费和服务大多数是子女买单，同时多数老人自理能力不强、照护成本高，对家庭造成较大经济压力。目前，我国各地结合自身实际，普遍建立了高龄津贴、养老服务补贴和失能老年人护理补贴制度，但相对于高龄老人实际养老消费支出来看，仍显不足。

中消协建议，应鼓励居家与机构养老服务更多聚焦高龄老人，加大政策补贴支持力度。遵循老人消费观念和习惯，支持引导线下老年用品实体店布局，构建老人便利生活消费圈。同时，依托养老服务智慧化和科技化，推动养老服务与其他行业融合发展，推动科技助老，营造更加“适老”的消费环境。