中消协发布养老消费调查：居家养老是首选 医养结合受欢迎

人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）4月19日，中国消费者协会发布《2022年养老消费调查项目研究报告》。报告发现，老人居家养老需求重在家政清洁、餐饮、老年饭桌等“日常所需”。机构养老需求重在“医养结合”，特殊护理用品、辅助用品需求增加。低龄老年人消费更具活力，升级型消费需求明显，高龄老人养老亟需加大支持力度。整体而言，老年人消费环境仍需“适老化”提升。

据悉，本次调查覆盖东部、中部、西部地区，选择在老龄化程度较高、养老机构众多的十个城市开展，分别为南通、大连、上海、沈阳、哈尔滨、重庆、北京、青岛、大理和郑州。

居家养老是老人首选

面向养老消费需求端，调查结果显示，老人居家养老更关注家政餐饮等“日常所需”。近四成老年消费者对相关服务的认同感不高，价格不透明（29.3%）、泄露过多个人信息（25.2%）、遭遇其他亲情销售（23.1%）为主要槽点。

机构养老的需求重在“医养结合”，服务性价比更受关注。超过四成消费者认为养老机构收费合理性一般，对养老机构服务质量满意度为62.03%。遇到的主要服务问题包括食品安全事故（26.58%），随意增加或调整费用（26.16%），摔倒等人身安全事故（24.47%）。机构养老的老人对翻身机(28.3%)、按摩椅(27.8%)、助卧助浴(18.1%)和特殊用品(16.5%)需求度更高。失能老人对特殊用品（成人尿不湿、护理品）的需求度最大。

低龄老人升级型消费需求明显，专用食品受老人认可。调查显示，低龄老年人更具消费活力。45.35%的消费者认为老年保健品和专用食品有效果，食用有益健康；36.67%的消费者不确定食用实际效果，但愿意尝试。

身心和观念影响老年人的消费选择和消费过程。居家养老是老人首选，对机构养老尚有多重顾虑。从养老方式观念来看，有53.81%的老人更希望和儿女家人同住养老，41.20%的老人在身体允许条件下，愿意居家和配偶或独自居家养老。近六成的老年人使用电子产品时存在困难。字体小、操作复杂学不会、声音小是主要问题。

消费环境需更加“适老”，老年人维权意识有待加强。60.91%的老年消费者遇到过打“亲情牌”进行营销的情况。老年人遇到最常见的消费问题包括故意夸大质量（62.88%）、虚假折扣优惠（54.74%）、商品或服务质量差以次充好（53.06%）、价格不透明（49.60%）等。

医养结合服务较受欢迎

面向养老服务供给端，调查结果显示，居家、社区、机构养老融合发展，服务标准体系尚待完善。部分被访者表示，目前服务提供方鱼龙混杂，服务水平参差不齐，服务内容不尽相同，从业者呼吁出台统一的地方服务标准和价格标准，推动养老服务行业高质量有序发展。

助老设施和产品供给不足，人性化程度尚待提升。多数被访机构表示基础设施和设备有待提升，因为规模、资金限制，虽然能够保证日常照料的基本需求，但是对于老人文娱、体育、助浴、助洁等多元化需求满足能力不足，尤其是对于失能失智和需康复护理的老人，现有相关设施的人性化设计和智能化水平不足。进口设备人性化设计相对更好，但价格昂贵，自身支付能力不足。

医养结合服务较受欢迎，政策红利助推服务惠民。机构养老中约80%以上为失能失智老人，随着老年消费能力的增加，医养结合的养老服务更受欢迎。

老年用品购物渠道受限，便捷化程度仍需提升。对于老人所需特殊用品、专用护理用品、智能保健用品等商品，机构和社区被访者表示没有专门的老人用品商店，有的养老机构内设小超市也没有，老人购买专用特殊商品的需求不能很好满足。

高龄人群刚需凸显，政策支持力度仍需加强。调查显示，养老服务消费刚性需求者主要是高龄失能失智老年人（80岁以上）。这一年龄段的老人大多不具备较高的收入水平，养老消费和服务大多数是子女买单，同时多数自理能力不强照护成本高，对家庭造成较大经济压力。

进一步改善养老消费环境

依据此次调查结果，中国消费者协会提出进一步改善养老消费环境的5条建议：

一是开展老年用品与涉老服务质量专项提升行动。深化开展涉老产品质量专项整治与提升，加强质量评测与监管，推进涉老服务标准化，促进养老服务整体能力提升。

二是加大高龄老人养老服务供给支持力度。鼓励居家与机构养老服务更多聚焦高龄老人，加大政策补贴支持力度。

三是畅通老年消费渠道，构建老年消费便利圈。通过持续推进老年人融入数字经济，打通线上消费渠道。遵循老人消费观念和习惯，支持引导线下老年用品实体店布局，构建老人便利生活消费圈。

四是依托养老服务智慧化和科技化，推动养老服务与其他行业融合发展，推动科技助老，营造“适老”消费环境。

五是通过加强养老消费安全宣传教育，强化重点领域养老消费维权，改善老年消费维权环境。