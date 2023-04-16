鲅鱼水饺：一箸入口，三春不忘

“一到春天，就想吃姥姥家的鲅鱼水饺。”在加拿大多伦多工作的山东烟台人张婉盈称，身在海外，最眷恋的就是家乡那盘冒着热乎气、晶莹剔透的鲅鱼水饺。

熏鲅鱼、鲅鱼烩饼、红烧鲅鱼头、鲅鱼丸子……靠海吃海，春季鲅鱼新鲜上岸时，胶东人开启了花式吃法。其中，被誉为“终极骄傲”的鲅鱼水饺，以鲜到唇齿乱颤的味觉体验打动人心。

在山东烟台一家水饺店，厨师在包鲅鱼水饺。 中新社记者 王娇妮 摄

无论是在胡同拐角的饺子馆，还是繁华地段的老字号，点上一份鲅鱼水饺，腥不腥，鲜不鲜，舌头知道答案。

“老板，来盘鲅鱼的！”“来碗酱料！”在位于烟台所城里文化街区的“一簇海”饺子馆，食客络绎不绝。用筷子夹起一只热乎乎的饺子，迫不及待咬上一口，鲜爽Q弹。蘸着蒜酱、芥末再咬一口，鱼馅的鲜美和酱料的辛辣在嘴里瞬间“炸裂”，后劲绵长。

在山东烟台一家水饺店，民众品尝刚出锅的鲅鱼水饺。 中新社记者 王娇妮 摄

“春天到，鲅鱼跳，鲅鱼跳，丈人笑”，胶东地区所在的黄渤海一带水质营养丰富，生长的鲅鱼肉质肥嫩有弹性，而春天的鲅鱼肉质最为细腻，是当地女婿们讨好老丈人的法宝。

“先看皮、二看鳃、三看眼。”在鲁菜发源地之一的烟台福山，烹饪大师权福健做饺子前要对鲅鱼进行严格“选美”，新鲜的鲅鱼表皮有光泽，能清晰看到鱼身上的花纹，同时鱼鳃呈鲜红色，鱼眼铮亮。

将新鲜发亮的鲅鱼洗净，从鱼尾处下刀，贴着中间的骨头片下两片鱼身，用勺子轻轻刮下细腻的鱼肉。调馅是关键一招，权福健的“绝招”是先把鱼肉装进布袋，放入水中浸去血腥味，再拿葱、姜、花椒泡出的水与鱼肉混兑，按顺时针方向不停地快速搅拌，加盐使馅儿凝固，最后用油锁住鱼馅水分。

图为外国留学生在山东烟台学习包鲅鱼水饺。 中新社记者 李长亮 摄

一盘完美的鲅鱼饺子，少不了“包”的艺术。把饧发好的面团揉成直径约2厘米的长条，掐成一个个剂子坯，将剂子坯捏圆、按扁，擀成中间略厚的圆形薄皮，再挖适量鱼馅儿放在面皮上，加入“灵魂”韭菜的鲅鱼馅儿软，不能包成滚圆状，饺子大多呈月牙形。

“从没见过这么大的饺子”“一盘装一个，一个就饱！”“这是包进了整条鱼吧！”胶东蓬莱一带的鲅鱼水饺，则因大如手掌的颜值“出道”。外地食客慕名而来，往往先被饺子个头“惊”到，再被味道“鲜”倒。

当地流传着这样的故事，明代抗倭将领戚继光在登州(今蓬莱)时，常用鲅鱼水饺犒劳将士。为争取时间训练作战，军厨将面皮加大，做成大馅饺子，既省时又好吃。

随着时代变迁，鲅鱼水饺的材料搭配也不断创新，牛奶、鸡蛋、啤酒、猪肉等都可以入馅。蓬莱一家工厂今年还推出了槐花鲅鱼水饺，让鲅鱼、韭菜、槐花鲜香共舞，创造出鲜的N次方，备受市场青睐。

胶东蓬莱一带的鲅鱼水饺，因大如手掌的颜值而远近闻名。 (蓬莱区委宣传部供图)

近年来，胶东地区诞生了大批海鲜水饺企业，几乎每家都以鲅鱼水饺为主打产品，在带动本地餐饮和旅游产业发展的同时，出口至众多国家。

山东荣成泰祥食品股份有限公司董事长于建洋一心想把鲅鱼水饺装进世界的“餐盘”，在他看来，年少时，鲅鱼水饺是父亲出海归来的大海馈赠；如今，可以作为一股独特的中国味道，飘得更远。

不仅如此，鲅鱼水饺还飞上了浩瀚太空，成为中国航天员出差期间的鲜美大餐。

“上车饺子下车面”，每逢节日或家人远行，包饺子是家庭的必备活动。每个胶东人家，都是鲅鱼水饺的制作专家。和面、擀皮、备料、包馅……举全家之力包出的饺子，永远是“最美味的那一盘”。

饺子上桌，亲友在侧，乡愁从这里解开。(完)